快訊

當炎熱地獄成為日常？全球熱浪的高溫生存指南

外出帶傘！北北基19縣市大雨特報「恐下到晚上」 花蓮大雷雨、山區暴雨

行天宮受贈9戶共上億房產！捐贈者女兒出面控訴：疑誘騙失智父親

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮壽豐重陽禮金加碼 百歲最高可領1萬3600元

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣壽豐鄉加碼重陽禮金額度，70歲以上長者提高至1000元，85歲以上增加至1200元，100歲以上加碼至3600元，若加上縣府重陽禮金，百歲人瑞可領1萬3600元的紅包。圖／壽豐鄉公所提供
花蓮縣壽豐鄉加碼重陽禮金額度，70歲以上長者提高至1000元，85歲以上增加至1200元，100歲以上加碼至3600元，若加上縣府重陽禮金，百歲人瑞可領1萬3600元的紅包。圖／壽豐鄉公所提供

花蓮縣壽豐鄉今年在代表會的支持下，將加碼重陽禮金額度，70歲以上長者提高至1000元，85歲以上增加至1200元，100歲以上加碼至3600元，若加上縣府重陽禮金，長輩依年齡可分別領到1600元至1萬3600元不等的紅包，預估將有2509人受惠。

壽豐鄉長曾淑懿表示，高齡化社會來臨，長輩過去對家庭社會乃至於國家的奉獻，功不可沒，在重陽節感恩長者的付出。經鄉代會臨時會通過追加預算，今年透過民政課社政業務費支應263萬400元，提高重陽禮金的發放金額。

鄉公所指出，壽豐鄉重陽禮金經修正後的發放標準，70歲至84歲長者，從500元提高至1000元，受惠人數1950人；85歲至99歲長者，從700元增加至1200元，受惠人數555人；年滿100歲（含以上）者，由2200元加碼至3600元，受惠人數4人。

曾淑懿說，鄉公所行動服務團隊將在9月21日起，陸續下鄉將現金親自送到長輩手中，讓長者感受到關懷。

另外，花蓮縣政府提升社會福利，近年修改重陽敬老禮金發放資格，除了下修年齡至65歲以上，百歲人瑞禮金則加碼提高至1萬元。

花蓮13鄉鎮公所訂定重陽禮金致贈長者，秀林鄉、吉安鄉、鳳林鎮、光復鄉及豐濱鄉公所發放年齡從65歲開始，金額為500至1000元不等，其他鄉鎮市則從70歲起發放。新城鄉、鳳林鎮的百歲人瑞重陽禮金提高至1萬元，豐濱鄉則是2萬元，若連同縣府的1萬元，豐濱長輩最高能領到3萬元，金額是全縣最高。

長輩 花蓮 重陽敬老金

延伸閱讀

傅崐萁籲團結非綠：跟侯友宜常聯繫 將在花蓮接待

花蓮「跳浪隧道」砂石車追撞5車 3人輕傷送醫

花蓮「跳浪隧道」6車追撞道路回堵 預計5時30分通車

政大書城將熄燈？ 在地花蓮人憂：又少一間書店

相關新聞

基隆近5成屋齡30年 加速都更 容積移轉代金也可採雙軌制

基隆市近5成房子屋齡30年以上，都市環境老舊有待改善，為加速都市景觀改善與都更危老推動，市府今天宣布，未來接受基地除原本...

花蓮壽豐重陽禮金加碼 百歲最高可領1萬3600元

花蓮縣壽豐鄉今年在代表會的支持下，將加碼重陽禮金額度，70歲以上長者提高至1000元，85歲以上增加至1200元，100...

台東紅烏龍茶實驗場開張 可品嘗特色茶、認識茶歷史

台東紅烏龍名氣漸開，為讓更多人認識在地特色茶，台東縣府經發處在原創館規畫為期2個月短期快閃店，店內以活潑有趣的插畫介紹茶...

學童吃得到有機米、有機菜 宜蘭食育力大調查連3年獲五星

政府去年通過食農教育法，鼓勵大家讓吃變得更有趣，根據最新出爐的食育力城市大調查，主辦單位從「農業與環境、教育與文化、健康...

遭批市長任內沒蓋社宅 林右昌反嗆：不了解基隆狀況

民眾黨立委陳琬惠昨批內政部長林右昌擔任基隆市長任內，連開工一戶社宅都沒有，自己蓋不出社宅，現還指責其他縣市首長。林右昌今...

不離不棄照顧「玻璃娃娃」28年 慈父：我的人生課題

「玻璃娃娃」因為骨骼發育不全，容易骨折，照顧起來相當費心。宜蘭市偉大的父親吳銘鏗，原本欣喜迎接女兒出生，卻在女兒滿月時發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦