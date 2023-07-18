花蓮壽豐重陽禮金加碼 百歲最高可領1萬3600元

花蓮縣壽豐鄉今年在代表會的支持下，將加碼重陽禮金額度，70歲以上長者提高至1000元，85歲以上增加至1200元，100歲以上加碼至3600元，若加上縣府重陽禮金，長輩依年齡可分別領到1600元至1萬3600元不等的紅包，預估將有2509人受惠。

壽豐鄉長曾淑懿表示，高齡化社會來臨，長輩過去對家庭社會乃至於國家的奉獻，功不可沒，在重陽節感恩長者的付出。經鄉代會臨時會通過追加預算，今年透過民政課社政業務費支應263萬400元，提高重陽禮金的發放金額。

鄉公所指出，壽豐鄉重陽禮金經修正後的發放標準，70歲至84歲長者，從500元提高至1000元，受惠人數1950人；85歲至99歲長者，從700元增加至1200元，受惠人數555人；年滿100歲（含以上）者，由2200元加碼至3600元，受惠人數4人。

曾淑懿說，鄉公所行動服務團隊將在9月21日起，陸續下鄉將現金親自送到長輩手中，讓長者感受到關懷。

另外，花蓮縣政府提升社會福利，近年修改重陽敬老禮金發放資格，除了下修年齡至65歲以上，百歲人瑞禮金則加碼提高至1萬元。

花蓮13鄉鎮公所訂定重陽禮金致贈長者，秀林鄉、吉安鄉、鳳林鎮、光復鄉及豐濱鄉公所發放年齡從65歲開始，金額為500至1000元不等，其他鄉鎮市則從70歲起發放。新城鄉、鳳林鎮的百歲人瑞重陽禮金提高至1萬元，豐濱鄉則是2萬元，若連同縣府的1萬元，豐濱長輩最高能領到3萬元，金額是全縣最高。