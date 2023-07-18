花蓮政大書城將收攤 在地人不捨

在花蓮營業12年的政大書城將熄燈，時代的眼淚再一樁。員工表示，還沒有接獲告知，花蓮人得知後也深感不捨，對此，政大書城老闆李銘輝也發出啟事低調證實。政大書城目前在全台僅剩花蓮、台南2店。

近年實體書市場不斷萎縮，連成立30年的政大書城也宣布停業。政大書城花蓮店坐落在花蓮高商斜對面街口的大樓3樓，當時業者跑遍各級學校辦書展宣傳，直到地方老字號瓊林書局2013年結束營業，政大書城花蓮店便成民眾買書看書的書店。

政大書城員工透露，網路書店與電子書蓬勃發展，實體書的銷售愈來愈慘，雖然有喜歡翻閱實體書的民眾到書店買書，不過疫情期間幾乎沒有客人逛書店，好不容易撐到疫情解封，近期得知要停業的消息，感到很錯愕。花蓮人得知政大書城恐停業，紛紛感到惋惜，直呼市區「又少一間書店」。

政大書城30多年前由李銘輝在政大圖書部創辦首間校內門市，全台開過8、9家實體店面，後來新興書店及網路書點繼起，2010年先後收掉台北4家書店後轉戰花蓮、台南及高雄，高雄原在光華路及河堤路設點，光華店2012年歇業，河堤店4年前收掉轉至夢時代，結果不敵疫情宣布營運到5月底。