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宜蘭舊書櫃熄燈掀波 業者籲理性支持

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭舊書櫃二手書店熄燈風波平息，業者說「無論之後的發展如何，舊書櫃會一直都在」。記者戴永華／攝影
宜蘭舊書櫃二手書店熄燈風波平息，業者說「無論之後的發展如何，舊書櫃會一直都在」。記者戴永華／攝影

宜蘭火車站旁「舊書櫃」二手書店，業者未提續約而結束營業，民眾卻希望能夠繼續運作。莊姓業者表示，「無論之後的發展如何，舊書櫃會一直都在」。

「舊書櫃」二手書店因業者未在合約到期前3個月提續約申請，因而結束營業，網路也出現業者被要求兩天內搬遷完畢，批縣府作法太粗暴的說法；甚至書店熄燈前一天，陸續有參選立委的政治人物關注此議題。

時代力量先在熄燈前一天，7月13日發布新聞稿；民進黨及台灣基進的立委參選人也紛紛跑去書店關心，事實上國民黨立委參選人則早在6月底已接獲反映，協助向縣府溝通協調。莊姓業者則發聲明喊各界理性，並說正準備需求公文，縣府會協助後續搬遷事宜。

甚至有人把「舊書櫃」二手書店事件，與趕走黃春明老師停止經營百果樹紅磚屋，畫上等號，稱是扼殺文化的卑劣手法，但事實上，幾年前黃春明的家人希望他專心從事寫作，莫勞心勞力於百果樹紅磚屋，縣長林姿妙還曾為此親訪黃，希望他能留下來，根本沒有趕走黃老師。

為避免這次二手書店事件因各界聲援關注導致與事實有出入，業者在熄燈當天也發表聲明，表示「舊書櫃」未能依照合約，即時提出承租續約流程，確實是他們疏漏，不能把責任追究於宜蘭縣政府，同時呼籲理性支持舊書櫃。

業者表示，「舊書櫃」主要訴求是期盼主管機關能給予搬遷的緩衝期限，縣政府工旅處也請業者提出公文及佐證資料，以利後續協助。

黃春明 宜蘭 時代力量

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