宜蘭「舊書櫃」熄燈風波 參選人蹭聲量的最後下場是...

宜蘭火車站旁「舊書櫃」二手書店，業者未在合約到期前3個月提出續約申請而結束營業，引爆網路力挺續存聲浪，有意參選立委的政治人物在熄燈前一天跑去書店力挺、搶在臉書發抨擊文蹭聲量，直到業者發表聲明喊理性，事件才未被政治化。莊姓業者表示，正準備需求公文，縣府會協助後續搬遷事宜。

未能在規定的合約內續約是一個問題，龐大圖書如何搬遷撤離更讓人頭痛。網路出現業者被要求兩天內搬遷完畢，致縣府挨批作法太粗暴，事實上合約規定是10天；時代力量先是在熄燈前一天，7月13日發布新聞稿，民進黨及台灣基進的立委參選人紛紛跑去書店關心，事實上國民黨立委參選人早在6月底已接獲反映，協助向縣府溝通協調。

書店熄燈前一天跳出來關心的政治人究竟是幫忙解決問題？還是藉由批評事件，博取網路聲量？甚至有人把「舊書櫃」二手書店事件，與趕走黃春明老師停止經營百果樹紅磚屋，畫上等號，通稱是扼殺文化的卑劣手法。

事實上，幾年前黃春明老師的家人希望他專心從事寫作，莫勞心勞力於百果樹紅磚屋，縣長林姿妙還曾經為此親訪黃老師，希望他留下來，根本沒有趕走黃老師。

事情演變險些失控，業者在熄燈當天發表聲明，「舊書櫃」未能依照合約，即時提出承租續約流程，確實是他們疏漏，不能把責任追究於宜蘭縣政府，同時呼籲理性支持舊書櫃，希望大家去google地圖上留言五星好評，寫下對舊書櫃的感情。