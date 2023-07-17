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改善鯉魚潭生活汙水 斷汙工程2-3年完工

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
縱管處除了在鯉魚潭設置人工濕地、截流外，將設汙水處理廠處理民生汙水。記者王思慧／攝影
縱管處除了在鯉魚潭設置人工濕地、截流外，將設汙水處理廠處理民生汙水。記者王思慧／攝影

花蓮有民生與商家汙水排入鯉魚潭，花蓮縱管處除用生物防治改善水質，也將在潭南建汙水處理廠，預計2、3年後完工。附近店家配合使用油水分離器、自然酵素清潔等，降低對環境的影響。

位於壽豐鄉池南村鯉魚山腳下的鯉魚潭是堰塞湖，每年暑假辦紅面鴨水舞燈光秀，端午節則有划龍舟競賽，平時有腳踏船、遊艇等水上活動及陸上環潭步道，可健行與騎單車，是花蓮旅遊景點之一。

不過早年周邊商圈與住戶生活汙水直接排入潭中，令鯉魚潭發出惡臭及出現優養化。縱管處委託東華大學研究，2016年起放流原生種黑鰱等食藻性魚類，透過生物防治改善水質；也於2011年建汙水廠，現在進一步檢討改善。

縱管處長郭振陵表示，鯉魚潭潭南地形是凹地，周邊的水都會匯流到此，以前有做截流與人工濕地淨化工程，但人工濕地功能已不夠用，需要改善。第一期工程配合潭北步道拓寬截流，把所有汙水截流引到潭南汙水廠，處理後經人工濕地再放流，預計2、3年完工。

郭振陵指出，周邊餐廳有加裝油脂節流器，截流至汙水處理廠經人工淨化，利用地勢高低，在潭南最低的地方收取、淨化，後續配合碼頭水岸工程，把岸際汙泥清出。

人工濕地 花蓮 水質

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