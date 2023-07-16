花蓮縣府與大溪地航海組織簽MOU 盼帆船順著黑潮到台灣

花蓮縣政府組成南島考察團前往大溪地，與法菲特-大溪地航海組織簽署合作備忘錄，雙方以促進海洋教育為目標，彼此分享造船與航海之知識與理念，以及分享原住民海洋文化復振進程，促進原住民海洋教育交流等，建立深厚情誼。

縣府今天表示，2023南島極點考察團昨天抵達玻里尼西亞法屬大溪地，行程首站拜訪法菲特-大溪地航海組織（Faafaite-Tahiti Voyaging Society），並簽署傳統海洋合作備忘錄，進一步深化花蓮與大溪地在造船技術及航海知識傳承與教育的交流與學習。

法菲特-大溪地航海組織歡迎縣長徐榛蔚及縣府團隊到來，組織宗旨希望重新與其他太平洋島國的人民及海洋文化連結，此次簽署合作備忘錄以促進海洋教育為目標，分享造船與航海之知識與理念。

徐榛蔚致詞表示，人的身體有75%是水，地球也有75%是海洋，水是生命的泉源，更是地球連結的臍帶，感佩法菲特航海組織對於海洋文化及航海傳統的堅持，而在遠古時代台灣子民曾駐足大溪地，誠摯歡迎大家駕駛帆船順著黑潮洋流找到台灣，來到美麗的花蓮。