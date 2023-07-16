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宜蘭鳥會調查 證實這裡保育小燕鷗孵化率最高

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
超萌小燕鷗孵化出來了，根據宜蘭縣野鳥學會調查，南澳溪口有巡守員看顧及禁止沙灘車進入，小燕鷗孵化成功率全縣最高。圖／讀者提供
超萌小燕鷗孵化出來了，根據宜蘭縣野鳥學會調查，南澳溪口有巡守員看顧及禁止沙灘車進入，小燕鷗孵化成功率全縣最高。圖／讀者提供

宜蘭縣野鳥學會今天進行小燕鷗繁殖數量清點，南澳溪口累計共有181巢，觀察孵化狀況很不錯 ，去年這裡的孵化率58%，躍居全縣最高，今年的孵化狀況應該比去年好，證實最近少了沙灘車等人為干擾，繁殖生態變得更好。

小燕鷗是二級保育保育鳥類每年4月至8月飛來台灣繁殖，全台以宜蘭數量最多，宜蘭又以蘭陽溪口及南澳溪口為主。一個月前因受到颱風外圍環流浪潮侵襲，兩地出海口溪床的鳥巢全被沖毀，母鳥重新下蛋，最近已經有可愛的小雛鳥開始練習飛行，預計下個月繁殖季進入尾聲。

宜蘭縣野鳥協會今天進行鳥巢數量清點，包含之前被沖毀的鳥巢累計數量共有181巢，由於上個月起政府下令禁止沙灘車進入，今年遭輾壓毀損狀況比較少，加上有巡守人員24小時守護，野狗入侵的狀況也不多見。

「真的差蠻多的」，野鳥學會總幹事陳樹德表示，南澳溪口這邊因為有協會的巡守人員24小時守護，狀況比其他地方好，真的有差，蘭陽溪床日前曾發生有幾隻幼鳥疑似被野狗咬死，陳屍沙灘，統計顯示蘭陽溪口孵化率沒有南澳溪口好。

根據去年統計，蘭陽溪口小燕鷗孵化率42%、南澳溪口小燕鷗孵化率58%，今年禁止沙灘車沒有再誤闖繁殖區，且透過加強宣導，民眾也知道這個季節應儘量避開進入，南澳溪口的孵化率可望比去年再提高，可做為其他地區的守護參考經驗。

超萌小燕鷗孵化出來了，根據宜蘭縣野鳥學會調查，南澳溪口有巡守員看顧及禁止沙灘車進入，小燕鷗孵化成功率全縣最高。圖／讀者提供
超萌小燕鷗孵化出來了，根據宜蘭縣野鳥學會調查，南澳溪口有巡守員看顧及禁止沙灘車進入，小燕鷗孵化成功率全縣最高。圖／讀者提供
超萌小燕鷗孵化出來了，根據宜蘭縣野鳥學會調查，南澳溪口有巡守員看顧及禁止沙灘車進入，小燕鷗孵化成功率全縣最高。圖／讀者提供
超萌小燕鷗孵化出來了，根據宜蘭縣野鳥學會調查，南澳溪口有巡守員看顧及禁止沙灘車進入，小燕鷗孵化成功率全縣最高。圖／讀者提供
超萌小燕鷗孵化出來了，根據宜蘭縣野鳥學會調查，南澳溪口有巡守員看顧及禁止沙灘車進入，小燕鷗孵化成功率全縣最高。圖／讀者提供
超萌小燕鷗孵化出來了，根據宜蘭縣野鳥學會調查，南澳溪口有巡守員看顧及禁止沙灘車進入，小燕鷗孵化成功率全縣最高。圖／讀者提供
超萌小燕鷗孵化出來了，根據宜蘭縣野鳥學會調查，南澳溪口有巡守員看顧及禁止沙灘車進入，小燕鷗孵化成功率全縣最高。圖／讀者提供
超萌小燕鷗孵化出來了，根據宜蘭縣野鳥學會調查，南澳溪口有巡守員看顧及禁止沙灘車進入，小燕鷗孵化成功率全縣最高。圖／讀者提供
超萌小燕鷗孵化出來了，根據宜蘭縣野鳥學會調查，南澳溪口有巡守員看顧及禁止沙灘車進入，小燕鷗孵化成功率全縣最高。圖／讀者提供
超萌小燕鷗孵化出來了，根據宜蘭縣野鳥學會調查，南澳溪口有巡守員看顧及禁止沙灘車進入，小燕鷗孵化成功率全縣最高。圖／讀者提供
超萌小燕鷗孵化出來了，根據宜蘭縣野鳥學會調查，南澳溪口因為有巡守人員守護及禁止沙灘車進入，小燕鷗孵化成功率全縣最高。圖／縣政府提供
超萌小燕鷗孵化出來了，根據宜蘭縣野鳥學會調查，南澳溪口因為有巡守人員守護及禁止沙灘車進入，小燕鷗孵化成功率全縣最高。圖／縣政府提供

南澳 沙灘 蘭陽溪

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