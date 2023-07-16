清水地熱電廠新生 商轉穩定供電

宜蘭清水地熱電廠是台灣第一座地熱發電廠，1980年開始運轉，1993年發電量只剩初期的10分之1不到，結果夭折。2012年宜蘭縣府重新以ROT招商，2016年台灣汽電共生公司與結元能源開發合組宜元公司得標，2021年地熱電廠起死回生。

新生的清水地熱電廠裝置容量為4.3MW（千瓩），商轉至今穩定供電，每小時發電量約3150度，已併入台電電網，優先供大同鄉、三星鄉約1萬戶家庭使用，多餘的再供羅東、宜蘭等地。

結元能源總經理林伯修回憶，早年技術還未純熟，機組、管線等設計不符合清水溫泉水特性，造成水中礦物質在發電管線結垢阻塞，抽取的溫泉用過也未回注地下，不僅浪費水，整體發電效率也不敷成本，黯然停止。

他說，2010年之後技術較純熟，已改善管壁結垢問題，新的熱交換器也能截住熱能，並將溫泉水用回注井送回地底，達到「取熱不取水」，回注率95%以上，相對永續的工法不傷害環境。