壯圍「龜山朝日」彩繪稻田收割 耆老綁稻回憶年輕歲月

宜蘭壯圍鄉舉辦彩繪稻田，邁入第7年，今年以蘭陽八景之首「龜山朝日」為主題，吸引大量遊客觀看拍照。7月稻田收割，「龜山朝日」光榮退場，鄉公所舉辦收割活動，約300人體驗傳統農業的人工收割，下自幼童，上自耆老，80多歲的老農將稻草綁成一綑一綑，回憶年輕歲月。

壯圍是宜蘭重要的水稻產區，1年1收，鄉公所為了推廣壯圍稻米知名度，也宣傳在地美景，2017年開始，在宜蘭河中央大橋下推動彩繪稻田；壯圍永鎮海濱是公認觀賞龜山島日出的最佳地點，可以完整地看到龜首與龜身，鄉公所今年便以此為主題，吸引大量遊客與攝影愛好者前往。

夏日已至，是收割的季節，壯圍鄉公所也舉辦彩繪稻田收割活動，今年開放網路報名250人，現場報名50人，300位幸運民眾今天上午下田體驗收割。報名人數中約有4分之1是孩童，與大人分工合作，大人割稻、孩童將稻梗抱給老農，用古早打穀機脫粒。

今年有不少年過80的耆老參加活動，操作打穀機脫粒後，將剩下的稻稈綁成一綑一綑，豎立起來，俗稱「撐草」，這是親身經歷過傳統稻作的年代才會熟悉的手藝，老農們得意展示即將失傳的技術，也回憶年輕時下田割稻的感覺；孩童們第一次體驗收割，大多覺得新鮮，即使天氣炎熱也想多嘗試打穀的樂趣。