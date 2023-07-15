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壯圍「龜山朝日」彩繪稻田收割 耆老綁稻回憶年輕歲月

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
今年彩繪稻田收割的稻米約6500到7000台斤，較往年稍多，處理後將送往各長青食堂。圖／壯圍鄉公所提供
今年彩繪稻田收割的稻米約6500到7000台斤，較往年稍多，處理後將送往各長青食堂。圖／壯圍鄉公所提供

宜蘭壯圍鄉舉辦彩繪稻田，邁入第7年，今年以蘭陽八景之首「龜山朝日」為主題，吸引大量遊客觀看拍照。7月稻田收割，「龜山朝日」光榮退場，鄉公所舉辦收割活動，約300人體驗傳統農業的人工收割，下自幼童，上自耆老，80多歲的老農將稻草綁成一綑一綑，回憶年輕歲月。

壯圍是宜蘭重要的水稻產區，1年1收，鄉公所為了推廣壯圍稻米知名度，也宣傳在地美景，2017年開始，在宜蘭河中央大橋下推動彩繪稻田；壯圍永鎮海濱是公認觀賞龜山島日出的最佳地點，可以完整地看到龜首與龜身，鄉公所今年便以此為主題，吸引大量遊客與攝影愛好者前往。

夏日已至，是收割的季節，壯圍鄉公所也舉辦彩繪稻田收割活動，今年開放網路報名250人，現場報名50人，300位幸運民眾今天上午下田體驗收割。報名人數中約有4分之1是孩童，與大人分工合作，大人割稻、孩童將稻梗抱給老農，用古早打穀機脫粒。

今年有不少年過80的耆老參加活動，操作打穀機脫粒後，將剩下的稻稈綁成一綑一綑，豎立起來，俗稱「撐草」，這是親身經歷過傳統稻作的年代才會熟悉的手藝，老農們得意展示即將失傳的技術，也回憶年輕時下田割稻的感覺；孩童們第一次體驗收割，大多覺得新鮮，即使天氣炎熱也想多嘗試打穀的樂趣。

鄉公所農業課估計，今年約收獲6500到7000台斤的優質稻米，較往年稍多。今天收割後，經過檢驗、烘乾、儲存、碾製再包裝，分送到各長青食堂做公益；參與收割的民眾也可以享用公所提供的炒米粉、仙草、粉條等食物，收割完的一餐俗稱「收割飯」，辛苦過後更有風味。

300位民眾下田收割，送走「龜山朝日」彩繪稻田。圖／壯圍鄉公所提供
300位民眾下田收割，送走「龜山朝日」彩繪稻田。圖／壯圍鄉公所提供
耆老將收割完的稻稈綁成一捆捆，俗稱「撐草」。圖／壯圍鄉公所提供
耆老將收割完的稻稈綁成一捆捆，俗稱「撐草」。圖／壯圍鄉公所提供
參與收割體驗的民眾可享用「收割飯」，辛苦過後的一餐別有風味。圖／壯圍鄉公所提供
參與收割體驗的民眾可享用「收割飯」，辛苦過後的一餐別有風味。圖／壯圍鄉公所提供
壯圍鄉今年彩繪稻田主題「龜山朝日」，吸引許多遊客和攝影師前往，在收割的季節光榮退場。圖／壯圍鄉公所提供
壯圍鄉今年彩繪稻田主題「龜山朝日」，吸引許多遊客和攝影師前往，在收割的季節光榮退場。圖／壯圍鄉公所提供

宜蘭 稻米 龜山島

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