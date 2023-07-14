遠百花蓮店展經典鐵道模型 擬真懷舊勾起花蓮人回憶

遠東百貨花蓮店和模型師徐志綱合作舉辦「2023遠百鐵道節」，展出台北機廠、彰化扇形車庫等18座經典鐵道模型，讓鐵道迷為之瘋狂；遠百今天請來文史工作者黃家榮，為家扶孩童導覽，還準備列車長大盤帽、台鐵手作號誌紅綠旗等道具，讓小朋友體驗小小列車長的樂趣。

遠百花蓮店「夏日鐵道節」在館內1樓後門以及地下一樓展出18座精致模型，有台北機廠（火車維修基地）、基隆車站站場、台中市民生路吊腳樓、彰化扇形車庫、嘉義阿里山鐵道街景等，徐志綱還為這場展出，將原有機務段模型調整為花蓮獨特的造型。

遠百也與在地知名文史工作者黃家榮的阿榮師文化工作室，合作展出花蓮老照片暨特色文物，1970年的花蓮車站、1960年代鐵公路共用橋、1950年玉里車站等照片，連同精致又擬真的模型，勾起花蓮人的鐵道情懷。

今天開辦「鐵道小學堂」小小列車長導覽體驗活動，花蓮家扶中心督導陳玉燕與家扶關懷的10組家庭、16位孩童入館參觀，在黃家榮導覽下，戴上列車長大盤帽，穿梭在迷你鐵道世界中，聽文史工作者說鐵道故事，認識台灣鐵道史。