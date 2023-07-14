歷經太魯閣號事故、強震 台鐵花蓮運務段長退休

台灣鐵路局花蓮運務段長吳金添在花蓮服務近40年，從車站售票員、列車長、站長到運務段長，任內歷經太魯閣號事故、918台東強震鐵軌毀損等，如今功成身退，即將卸任退休。

吳金添民國73年經鐵路特考分發到花蓮，從基層站務員做到花東運務段長，轄區橫跨花蓮、台東，有著爽朗個性，尤其特別會記人名，讓他在重視人情味的花東地區很「吃得開」，處處都有朋友。

花東對外仰賴鐵路，逢年過節、旅遊旺季一票難求，一直是台鐵頭痛的問題。吳金添說，103年運務最吃緊，加上陸客觀光人潮，花蓮車站曾一天進出站近6萬人，天天忙著調度車班，列車一班接著一班發，每天壓力都很大。

吳金添說，隨著蘇花改通車，自駕旅遊盛行，加上新列車到位，運能大幅提升，除了尖峰班次較滿，整體運能皆可應付，在疫情後旅遊復甦，也不至於買不到票。

近年花東鐵路不平靜，多起重大事故接連發生，吳金添說，身在其位就是要面對，0402太魯閣列車出軌事故從搶救、後續理賠、搶通等工作，他短時間內就瘦了8公斤，直到現在還有部分傷者持續關懷中，台鐵的關懷會一直持續到康復為止。

吳金添說，歷經普悠瑪、太魯閣號翻車事故，台鐵投入大量經費在提升安全性，包括邊坡監測、告警系統等，相信未來台鐵安全乘車環境是值得肯定。

台灣鐵路局今天舉行花蓮運務段卸、新任段長交接典禮，吳金添明天上班最後1天，將主持仲夏寶島號啟航儀式，為台鐵生涯畫下句點。

新任運務段長許民杰原職是宜蘭運務段長，明年台鐵將成立花蓮營運管理處，轄區將從原本的花蓮、台東，往北延伸到宜蘭石城車站。許民杰說，會將在宜蘭服務的經歷帶來花蓮，兩轄區整併後，秉持服務精神，提供乘客優質搭車環境。