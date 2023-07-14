宜蘭通勤月票再送審查 9成民眾願購月票拚8月上路

宜蘭縣政府推動北宜通勤月票，提報3種方案公路總局，上月未通過，委員要求提出較具體的人數與績效。縣府日前在宜蘭、羅東轉運站做問卷調查，約9成民眾願意購買月票，縣府將資料彙整，並加入鐵路方案，日前已送至公路總局，拚8月讓都內、國道客運2方案上路。

縣府調查，宜蘭的北宜通勤族約7000人，5月提出3種方案，分別是2300元北宜吃到飽，包含國道客運、市區客運與雙北公共運輸，以及1800元國道客運、750元宜蘭縣市區公車和鐵路。公總6月21日開會審查，對方案與金額無意見，但希望提供明確的績效數字如使用者人數。

縣府交通處6月28到30日，連3天在宜蘭、羅東轉運站做問卷調查，共發出900份，回收615份。根據問卷結果，有89.1%的民眾願意購買3種月票的任1種；填寫問卷的人中有87.98%需通勤到台北，其中選擇北宜吃到飽的有78.7%，21.3%只打算購買國道客運月票。

交通處表示，問卷上只有方案，而無票價，民眾心理上自然傾向選擇更豐富的方案，實際購買人數要上路後才能確定。交通處應審查委員建議，另外在2300與1800方案加上北宜鐵路方案，購票民眾可無限制往來宜蘭與雙北地區所有火車站，由於需求人數較少，票價不變。

交通處指出，7月11日已將修正方案與資料送交公總，盼盡速審查，若順利通過，750、1800方案力拚8月上路；2300方案涉及雙北的公共運輸系統，每個站點都要輸入資料，速度較慢，希望10月上路。此外1800方案也涉及雙北鐵路系統，若8月上路，火車站資料尚未輸入完畢，可能只會先包含國道客運。