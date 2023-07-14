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刷1200通勤月票又扣儲值款 支援9026遊覽車出包急修正

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
刷1200通勤月票又扣儲值款，支援9026遊覽車出包急修正，示意圖／記者游明煌／攝影
刷1200通勤月票又扣儲值款，支援9026遊覽車出包急修正，示意圖／記者游明煌／攝影

立委蔡適應服務處接獲反映，有基隆通勤民眾以悠遊卡使用7月1日上路的1200通勤月票，搭乘9026國道客運時，又被多扣卡內原有的儲值款。公路總局查出是支援9026的遊覽車因為設定問題被多扣款項，已請客運業者修正設定調整，目前已經恢復正常，並會退還款項。

1200通勤月票本月正式上路，蔡適應服務處今天指出，日前有通勤民眾反映，已有加入1200月票，也完成設定，但在搭乘9026國道客運時卻發現儲值款當天都被扣款，「怎麼付月票了又扣當天的錢，搭一次車收兩次錢，把民眾當冤大頭嗎？」

蔡適應服務處說，接獲通勤族反映後向基隆監理站通報，查出已知至少十多人被誤扣款項，支援9026的遊覽車因為設定問題，有使用1200通勤月票的民眾被扣到款項，公路總局已請客運業者緊急調整，目前已經恢復正常；被誤扣到款項者可向基隆監理站申訴，提供悠遊卡的卡號。

被誤扣民眾可提卡號、搭乘日期、退款帳號、客運公司名稱向基隆監理站申訴，監理站會轉請支援的客運業者退還全額誤扣款項。基隆監理站已通知支援遊覽車重設定並完成測試，目前查出7月3、4日有誤扣款項，5日修正後已無人反映有誤扣，反映民眾已有十多人。

蔡適應說，1200通勤月票實施後，服務處緊盯各家客運人數的增長和應變的情況，已請公路總局加強因應措施。有關客運業者司機員、車輛不足的狀況，他請公路總局列出相關的清單，還有督促各家業者，務必在暑假期間進行完整的人員訓練；9月開學時，通勤和上課的民眾將會是通勤月票第二波衝擊。

另外，還有民眾反映，9026路線支援的車輛出現脫班，以及幾個站點上不了車的狀況，蔡適應詢問公路總局的稽查狀況後，發現有一名司機酒測未過、取消班車的情況；另外，先前開放第二家的業者也因為沒有業者投標，將在進行第二輪的招標作業。

國道客運 通勤族

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