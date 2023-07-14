聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮瑞穗溫泉公園 泡腳新憩處

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
縱管處昨天舉行「瑞穗溫泉公園」啟用典禮，大家脫鞋體驗泡腳樂趣。記者王思慧／攝影
縱管處昨天舉行「瑞穗溫泉公園」啟用典禮，大家脫鞋體驗泡腳樂趣。記者王思慧／攝影

花東縱谷國家風景區管理處活化花蓮瑞穗鄉「瑞穗溫泉公園」，引進溫度42度碳酸鹽泉，興建泡腳亭、戶外泡腳水渠等，公園面積有500多平方公尺，免費提供遊客與居民使用，成為露天泡腳的休憩新景點，未來將交由瑞穗鄉公所管養護。

「瑞穗溫泉公園」昨啟用，民眾脫鞋體驗泡腳樂趣。處長郭振陵指出，原來瑞穗公園有泡腳池，但碳酸鹽泉容易堵塞，水源不是很穩定；與瑞穗鄉公所合作，由公所申請鑽井與水權，以及引入鄰近溫泉水源後，周邊新建公廁、泡腳渠道，還有個小舞台可運用，共花費1800萬元左右經費。

郭振陵說，瑞穗溫泉公園就在溫泉路上，屬於縱管處規畫的自行車路線，騎單車遊客也能到公園泡腳休息，未來交給瑞穗鄉公所管養，規畫每周一休園清掃等。

瑞穗鄉公所觀光農業課長簡芳蓉表示，之前請專業鑿井技師與廠商，鑿出240公尺深的井以使用溫泉，溫泉溫度約42度，加上縱管處協助營造建築體與環境，希望打造溫泉新亮點。在管養部分，公所希望跟社區合作，目前瑞祥社區發展協會有意願。

縱管處表示，公園遊憩服務設施，包括室內泡腳亭、活動簷廊、戶外泡腳水渠、公共廁所及植栽景觀等，透過通用化設計，結合自行車道及當地溫泉特色搭配地景，營造瑞穗溫泉區氛圍。

溫泉 自行車

延伸閱讀

日本湯澤市長佐藤一夫拜會台南 趙卿惠盼實質交流

花蓮瑞穗溫泉公園啟用 打造地方新亮點

D槽女神來台秘訪溫泉！畫面曝光「神之美乳」水中現形

桃園復興四稜溫泉意外摔谷 他受傷康復後送飲料答謝搜救人員

相關新聞

花蓮瑞穗溫泉公園 泡腳新憩處

花東縱谷國家風景區管理處活化花蓮瑞穗鄉「瑞穗溫泉公園」，引進溫度42度碳酸鹽泉，興建泡腳亭、戶外泡腳水渠等，公園面積有5...

卑南鄉大南溪谷遊客亂丟垃圾講不聽 將開罰

台東縣卑南鄉東興村「大南溪谷」溪流上游，淺水潭綠意盎然、水質清澈，原是在地人私房秘境，因網路傳播成為遊客戲水勝地，但遊客...

宜蘭5露營場勒令停業 暫緩2月

交通部觀光局去年訂定露營場管理要點，對合法露營區做出若干限制，其中一條是「不得位於環境敏感地區」，宜蘭近日有5家露營區因...

和泰認養候車亭 謝國樑和品牌企業協力改造基隆

基隆市政府與和泰汽車（Lexus）合作，改造基隆港邊忠一路「城隍廟」公車站候車亭，市府今天辦揭幕儀式，市長謝國樑說，未來...

基隆自來水出狀況 謝國樑：對水公司有很深的無力感

基隆市暖暖區民眾近日發現自來水變黃、有異味，水公司表示水質無虞，並會添加活性碳等方式降低色度。基隆市長謝國樑今天說，面對...

基隆承辦全國中小學科展 推「科學之旅」行銷海洋特色

今年全國中小學科學展覽會月底在基隆登場，基隆市副市長邱佩琳今天出席宣傳活動時說，隔了35年基隆再次承辦科展，將為各縣市學...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦