花蓮衛生局檢驗泳池水質 檢測結果官網查得到

花蓮縣衛生局針對轄內的公私立游泳池、知名國際觀光旅館、一般旅館附設游泳池及學校游泳池等23家游泳池，抽水檢驗水質。截至7日，完成游泳池水質採樣抽驗計99件，其中1件檢出生菌數及大腸桿菌與規定不符，請業者限期改善，複查合格符合水質標準，檢測結果公布於衛生局官網。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，水質檢驗項目包含自由有效餘氯、pH值，並抽驗水樣檢體，送至檢驗室化驗生菌數及大腸桿菌，檢驗標準為總菌落數（生菌數）應小於500個／毫升及大腸桿菌應不得檢出。

朱家祥說，因天氣炎熱，各種病原微生物繁殖迅速，許多傳染病也可能於戲水游泳時傳播感染，常見的傳染病包括紅眼症、耳朵發炎、病毒性上呼吸道感染、腸胃道傳染病及皮膚疾病等。提醒在享受游泳戲水時，也要做好個人衛生與預防措施，需正確穿戴蛙鏡泳衣泳帽、入池前先行沖洗及戲水後澈底盥洗等，避免感染或傳播疾病。

另外，患有傳染性疾病者、患有傳染性眼疾或皮膚病者、飲酒過量顯有醉態者禁止入池；也不得攜帶寵物入池，禁止在游泳池內外飲食或吸菸。民眾要注意現場標示水溫、酸鹼值、餘氯等水質資訊，若在游泳中有任何不適，一定要立即離開游泳池，並通知救生員或服務人員。