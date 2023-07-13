花東部落聚會所新完成36座 長濱堺橋聚會所啟用

台東縣長濱鄉「堺橋部落文化聚會所」今天舉行啟用典禮，原民會副主委谷縱．喀勒芳安表示，行政院近8年補助花東共新台幣7億餘元，預計興建57座聚會所，目前已完成36座。

原住民族委員會今天發布訊息表示，堺橋部落文化聚會所工程經費新台幣1265萬元，其中原民會及行政院花東基金補助864萬元，完工剛好趕上今年豐年祭，讓部落在新的聚會所辦理。

谷縱．喀勒芳安表示，部落聚會所是族人歲時祭儀、喜慶聚會場所，對部落有重要意義。長濱鄉共有3座部落聚會所獲得中央核定補助興建，堺橋部落聚會所及長光部落聚會所已啟用，僅剩樟原部落聚會所未興建，盼鄉公所儘速完成相關作業，讓部落族人有優質生活休憩與歲時祭儀空間。

谷縱．喀勒芳安說，行政院自民國105年至112年運用花東基金核定台東縣及花蓮縣政府辦理「部落聚會所興建計畫」，補助經費共7億5729萬元，預計完成興建57座聚會所，目前花東兩縣已完成36座聚會所，包括台東縣19座、花蓮縣17座。

另外，行政院考量花東兩縣執行花東基金效率，已於7月3日檢討修正「花蓮縣部落聚會所興建計畫」，核定新增花蓮縣娜荳蘭、仁安、壽豐、光榮、古風等5座部落聚會所，未來原民會將持續協助地方政府加速推動聚會所建設進度。