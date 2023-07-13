《灣生回家》女主角竹中信子辭世 子女代母遺願訪故居

台灣出生、宜蘭長大的「灣生」竹中信子女士是日本知名作家，也是《灣生回家》紀錄片女主角、祖父更是蘇澳「冷泉之父」，這位歷史性人物日前因病辭世，享耆壽94歲，子女將帶著母親遺願，預計明天來台探返故居，拜訪蘇澳鎮長李明哲，延續這段珍貴中日情誼。

竹中信子1930年（昭和5年）生於台灣，成長於蘇澳，三代世居台灣，是標準「灣生」。她曾就讀蘇澳小學校，後來進入蘭陽高等女學校（現在蘭陽女中），15歲時台灣光復才回日本。

竹中後來成為一位知名作家，也拍攝過賺人熱淚的《灣生回家》紀錄片，影片以竹中信子、武石道男為主角，道盡70年前「灣生」對台灣的懷念之情。竹中信子思念在台成長的美好，每年都會造訪第二個故鄉蘇澳鎮，探望兒時好友，重溫舊憶，或回蘭陽女中母校與學妹同聚。

她的祖父竹中信景是一位日本軍官，1895年率部隊自蘇澳港登陸，2年後退役，舉家搬至蘇澳定居，並以當地特有的冷泉創設工廠，生產「那姆內」彈珠汽水，風靡全台並馳名日本，打響蘇澳冷泉知名度，因此被譽為蘇澳「冷泉之父」。

三代世居台灣的「灣生」並不常見，竹中信子2004年獲頒蘇澳鎮榮譽鎮民，捐贈鎮公所家族舊照，紀錄冷泉的興起，是日據時期的珍貴史料；鎮公所表示，竹中信子畢生致力台日交流與文史研究，2001年出版「殖民時期在台日本女性生活史」，集結上百筆珍貴訪談，相當不易，可惜她於6月9日因多重器官衰竭逝世。

竹中信子去世後，為了不使每年返回第二故鄉的願望中斷，她的長女中村景子、次子中村真樹、孫子東藍水、外甥西村幸子預計明天來台，帶著竹中的遺願回到蘇澳鎮，後天下午拜訪鎮長李明哲。