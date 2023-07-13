快訊

林秉樞爆打立委高嘉瑜、截裸照 高院仍判2年10月…再關14天可自由

白飯之亂燒不停熱炒店歇業 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星

先別管能不能續白飯！一圖看懂熱炒店熱量地雷：炸物不是最高

《灣生回家》女主角竹中信子辭世 子女代母遺願訪故居

聯合報／ 記者戴永華陳敬丰／宜蘭即時報導
竹中信子（左）生前每年都會回訪台灣，7年前曾偕同為灣生的廣田文子（右）到母校蘭陽女中。本報資料照
竹中信子（左）生前每年都會回訪台灣，7年前曾偕同為灣生的廣田文子（右）到母校蘭陽女中。本報資料照

台灣出生、宜蘭長大的「灣生」竹中信子女士是日本知名作家，也是《灣生回家》紀錄片女主角、祖父更是蘇澳「冷泉之父」，這位歷史性人物日前因病辭世，享耆壽94歲，子女將帶著母親遺願，預計明天來台探返故居，拜訪蘇澳鎮長李明哲，延續這段珍貴中日情誼。

竹中信子1930年（昭和5年）生於台灣，成長於蘇澳，三代世居台灣，是標準「灣生」。她曾就讀蘇澳小學校，後來進入蘭陽高等女學校（現在蘭陽女中），15歲時台灣光復才回日本。

竹中後來成為一位知名作家，也拍攝過賺人熱淚的《灣生回家》紀錄片，影片以竹中信子、武石道男為主角，道盡70年前「灣生」對台灣的懷念之情。竹中信子思念在台成長的美好，每年都會造訪第二個故鄉蘇澳鎮，探望兒時好友，重溫舊憶，或回蘭陽女中母校與學妹同聚。

她的祖父竹中信景是一位日本軍官，1895年率部隊自蘇澳港登陸，2年後退役，舉家搬至蘇澳定居，並以當地特有的冷泉創設工廠，生產「那姆內」彈珠汽水，風靡全台並馳名日本，打響蘇澳冷泉知名度，因此被譽為蘇澳「冷泉之父」。

三代世居台灣的「灣生」並不常見，竹中信子2004年獲頒蘇澳鎮榮譽鎮民，捐贈鎮公所家族舊照，紀錄冷泉的興起，是日據時期的珍貴史料；鎮公所表示，竹中信子畢生致力台日交流與文史研究，2001年出版「殖民時期在台日本女性生活史」，集結上百筆珍貴訪談，相當不易，可惜她於6月9日因多重器官衰竭逝世。

竹中信子去世後，為了不使每年返回第二故鄉的願望中斷，她的長女中村景子、次子中村真樹、孫子東藍水、外甥西村幸子預計明天來台，帶著竹中的遺願回到蘇澳鎮，後天下午拜訪鎮長李明哲。

鎮公所這次特別集結竹中女士的家族照、過往回訪蘇澳的照片、簡報資料及蘇澳冷泉園區的故事迴廊、冷泉池水、紀念碑等，製成20頁紀念冊，每頁照片彌足珍貴，更安排他們入住竹中家當年居於蘇澳鎮的舊址─現在的「金華旅社」，追思過往。

「灣生回家」主角竹中信子上月去逝，享壽94歲，她的祖父竹中信景曾在蘇澳冷泉開設汽水工廠、打響知名度，被譽為蘇澳冷泉之父。本報資料照
「灣生回家」主角竹中信子上月去逝，享壽94歲，她的祖父竹中信景曾在蘇澳冷泉開設汽水工廠、打響知名度，被譽為蘇澳冷泉之父。本報資料照
蘇澳鎮公所特製竹中信子（後排左四）紀念桌曆，這張照片是竹中家族返日前攝於汽水工廠前。記者陳敬丰／翻攝
蘇澳鎮公所特製竹中信子（後排左四）紀念桌曆，這張照片是竹中家族返日前攝於汽水工廠前。記者陳敬丰／翻攝
蘇澳鎮老鎮長李坤山在冷泉公園立先驅者紀念碑，紀念竹中信子的祖父竹中信景。記者陳敬丰／翻攝
蘇澳鎮老鎮長李坤山在冷泉公園立先驅者紀念碑，紀念竹中信子的祖父竹中信景。記者陳敬丰／翻攝
「灣生回家」主角竹中信子上月去逝，享壽94歲，蘇澳鎮公所特製20頁紀念桌曆，贈與竹中家族。記者陳敬丰／翻攝
「灣生回家」主角竹中信子上月去逝，享壽94歲，蘇澳鎮公所特製20頁紀念桌曆，贈與竹中家族。記者陳敬丰／翻攝
竹中家族照，攝於冷泉汽水工廠門口。記者陳敬丰／翻攝
竹中家族照，攝於冷泉汽水工廠門口。記者陳敬丰／翻攝

灣生回家

延伸閱讀

炎炎夏日冷泉消暑 蘇澳潑水節發票換水槍、免費泡冷泉

郭台銘支持經費 為宜蘭蘇澳蓬萊國小棒球隊加油打氣

蘇澳鎮公所宣傳多元農遊新遊程 小農們展示自家商品琳瑯滿目

海軍沱江級武江軍艦舉行命名及下水儀式 展開測試

相關新聞

《灣生回家》女主角竹中信子辭世 子女代母遺願訪故居

台灣出生、宜蘭長大的「灣生」竹中信子女士是日本知名作家，也是《灣生回家》紀錄片女主角、祖父更是蘇澳「冷泉之父」，這位歷史...

空軍8月東南部舉行重要操演 射擊高度無限高

國軍漢光39號演習結束後，空軍將於8月在東南部海空域舉行重要操演，管制規模比往年更大，射擊最大彈道高度「無限高」，警戒海...

捐贈設備栽培人才 航運老總提醒大學生外語能力很重要

萬海航運公司捐贈教學設備給國立台灣海洋大學及海大附中，協助教學型實驗室升級更新，增添實際船上設備，有助課程更加貼近實務及...

羅東藝穗節 醜白兔萌亮相

LINE貼圖明星「醜白兔」現身宜蘭羅東中山公園！羅東藝穗節配合兔年主題，第一次與LINE貼圖明星合作，推出藝穗節限定貼圖...

老年人口多 台東推咀嚼吞嚥照護

台東縣人口老化程度排名全國前10大，約2成長者每周至少發生3次進食時嗆到狀況，後續更衍生吞嚥困難或吸入性肺炎等問題，台東...

暖暖自來水變黃飄臭 台水：水質無虞

基隆市暖暖地區有用戶反映自來水變黃、有臭味，擔心危害健康，立委、議員等民代紛紛接獲反映，水公司第1區管理處副處長陳素卿表...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦