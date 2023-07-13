老年人口多 台東推咀嚼吞嚥照護

台東縣人口老化程度排名全國前10大，約2成長者每周至少發生3次進食時嗆到狀況，後續更衍生吞嚥困難或吸入性肺炎等問題，台東縣昨啟動全縣15家日照機構咀嚼吞嚥照護及口腔機能篩檢，由高雄醫學大學團隊跨區指導輩訓練喉嚨肌力，未來逐步推廣至社區關懷據點與文建站。縣長饒慶鈴說，要讓長輩吃得營養，更要吃得下，長保健康。

台東縣老年人口達18.96％，長濱鄉更超過30％。國健署統計，台灣21.8％長者每周至少3次進食嗆到，經評估，12.8％為吞嚥異常，顯示不少長者深受吞嚥問題困擾。

台東縣府與高醫團隊合力推動預防計畫，去年底起，先由小港醫院咀嚼吞嚥機能重建中心到台東培訓種子教師，昨天上午，縣長饒慶鈴偕高雄醫學大學校長楊俊毓按下啟動鈕，預計以3天時間前往各日照機構進行衛教課程及口腔健檢。

在專業人員帶領下，新生日照中心長輩把小塑膠球放在下巴夾緊，另外也學吹「吹捲」訓練口腔肌力。長輩說，教學課程很有幫助，回家後會多練習，希望延緩吞嚥困難的時間。

饒慶鈴說，台東是全國第一個由縣府主動到日照機構提供巡迴衛教暨口腔咀嚼吞嚥健康檢查活動縣市，期待長輩與照顧者建立正確照護口腔的觀念。楊俊毓說，高醫團隊2020年起進駐台東大武緊急救護中心，即起從醫療照顧走到預防醫療合作。