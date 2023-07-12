快訊

瑞莎帶體操小將出賽狂掃19金！披國旗領獎28次感動數萬網友

112分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分

今年最大贏家！他買豪宅3年轉手賺3700萬 房仲揭原因

自來水「黃黃的」讓民眾好憂心 水公司：色度變高並非含雜質

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市暖暖區民眾近日發現自來水變黃、有異味，水公司今天在快濾池出水口採集水樣證明已改善。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖區民眾近日發現自來水變黃、有異味，水公司今天在快濾池出水口採集水樣證明已改善。記者邱瑞杰／攝影

基隆市暖暖地區民眾發現自來水變黃，且有臭味，抱怨造成生活不便，更擔心危害健康。立委蔡適應等人今早到水公司了解問題出在那裡，水公司第1區管理處副處長陳素卿表示，自來水偏黃是因為「色度」偏高，並非有懸浮物「濁度」增加。水質符合飲用水標準，民眾可放心使用，水公司也會持續設法改善色度問題。

基隆市民眾近日發現自來水變黃，甚至有臭味，成為臉書在地社團熱門話題。暖暖區謝姓網友說，她先打「1999」反應，市府回覆說要問自來水公司，並提供客服專線「1910」。她打通並告知狀況，還是不知道原因，以及什麼時候解決。

基隆市議員林旻勳說，暖暖區有數處社區都反應自來水有「塑膠味」或「土味」，浴缸裝滿水看來「黃黃的」，擔心嬰兒和小孩洗澡出問題。也有人說，家中濾水器「濾心顏色都非常深」，擔心水質有問題。市議員陳冠羽也接獲民眾陳情，認為水公司沒有即時說明清楚，民怨才會升溫。

立委蔡適應服務處主任林明智和林旻勳上午到水公司了解原因，陳素卿說，因為沒下雨，基隆河流速變慢，八堵抽水站從抽取的水的色度偏高。民眾覺得自來水偏黃是因色度關係，並不是水中有固形物的濁度問題。

陳素卿表示，7月9日接獲用戶反應自來水變黃等訊息，累計19通，陸續派員採水檢測合格。水公司已在水中添加活性碳，相對提高加氯量改善，添加完成後檢測水質和餘氯都符合飲用水標準，用戶可放心使用及飲用。

林明智建議水公司調整基隆河水、西勢水庫蓄水攙會比例，因為基隆河水色度偏高，西勢水庫的水不妨「多放點進來」。陳素卿說，會視供水情況，調整西勢水庫攙會比例。

基隆市暖暖區民眾近日發現自來水變黃、有異味，水公司指八堵抽水站抽取的基隆河水色度變高造成，但水質符合標準。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖區民眾近日發現自來水變黃、有異味，水公司指八堵抽水站抽取的基隆河水色度變高造成，但水質符合標準。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖區民眾近日發現自來水變黃、有異味，立委蔡適應服務處主任林明智（右）和基隆市議員林旻勳（左），今天聽取水公司第1區管理處副處長陳素卿（中）說明原因和改善對策。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖區民眾近日發現自來水變黃、有異味，立委蔡適應服務處主任林明智（右）和基隆市議員林旻勳（左），今天聽取水公司第1區管理處副處長陳素卿（中）說明原因和改善對策。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖區民眾近日發現自來水變黃、有異味，水公司指八堵抽水站抽取的基隆河水色度變高造成，但水質符合標準。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖區民眾近日發現自來水變黃、有異味，水公司指八堵抽水站抽取的基隆河水色度變高造成，但水質符合標準。記者邱瑞杰／攝影

基隆 水質 水庫

延伸閱讀

彰化大村鄉自來水黃濁 水公司更換過濾設備

暖運兒童遊戲場25公尺溜滑梯損壞封閉 小朋友大失所望

影／親水季登場 謝國樑暖暖親水公園暢快戲水竟慘摔

屏東長治地區自來水工程延宕 立委赴水公司關切有了答案

相關新聞

台東「最美公車亭」成熱門打卡勝地 背後藏60多歲阿嬤辛酸故事

台東臉書社團近日流傳一處公車亭照片，還被稱「最美公車亭」，吸引不少民眾朝聖打卡。原來這座公車亭就位於知名景點多良車站下方...

自來水黃黃的 民眾憂心 水公司：色度變高 並非含雜質

基隆市暖暖地區民眾發現自來水變黃，且有臭味，抱怨造成生活不便，更擔心危害健康。立委蔡適應等人今早到水公司了解問題出在那裡...

花蓮縣禁止沙灘車在沙灘活動 縣府加強稽查

花蓮沙灘車觀光活動盛行，卻衍生環保等問題。花蓮縣政府昨天邀集有關單位開會，討論縣內沙灘車管理分工，決議即日起縣內沙灘地禁...

嘉義市資深議員問ChatGPT規畫遊程 推薦騎機車由西向東遊花蓮獲讚

嘉義市資深議員蔡文旭受一對來台旅遊德國年輕男女，騎機車壯遊花蓮啟發，上周問ChatGPT規畫遊程，騎機車從嘉市區騎到花蓮...

南澳南溪禁沙灘車 部落籲落實執法

宜蘭南澳神秘沙灘禁止沙灘車進入，各單位實施聯合稽查月餘，沙灘車雖離開神秘沙灘，卻出沒於其他水域，如南澳南溪。武塔部落表示...

機車占騎樓 基隆將設禁停區

基隆市政府今年3月間公告76處路段的騎樓，開放停放機車。交通處昨天在信二路、義四路口試辦「騎樓友善腳丫子」地貼，未來會逐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦