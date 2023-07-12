自來水「黃黃的」讓民眾好憂心 水公司：色度變高並非含雜質

基隆市暖暖地區民眾發現自來水變黃，且有臭味，抱怨造成生活不便，更擔心危害健康。立委蔡適應等人今早到水公司了解問題出在那裡，水公司第1區管理處副處長陳素卿表示，自來水偏黃是因為「色度」偏高，並非有懸浮物「濁度」增加。水質符合飲用水標準，民眾可放心使用，水公司也會持續設法改善色度問題。

基隆市民眾近日發現自來水變黃，甚至有臭味，成為臉書在地社團熱門話題。暖暖區謝姓網友說，她先打「1999」反應，市府回覆說要問自來水公司，並提供客服專線「1910」。她打通並告知狀況，還是不知道原因，以及什麼時候解決。

基隆市議員林旻勳說，暖暖區有數處社區都反應自來水有「塑膠味」或「土味」，浴缸裝滿水看來「黃黃的」，擔心嬰兒和小孩洗澡出問題。也有人說，家中濾水器「濾心顏色都非常深」，擔心水質有問題。市議員陳冠羽也接獲民眾陳情，認為水公司沒有即時說明清楚，民怨才會升溫。

立委蔡適應服務處主任林明智和林旻勳上午到水公司了解原因，陳素卿說，因為沒下雨，基隆河流速變慢，八堵抽水站從抽取的水的色度偏高。民眾覺得自來水偏黃是因色度關係，並不是水中有固形物的濁度問題。

陳素卿表示，7月9日接獲用戶反應自來水變黃等訊息，累計19通，陸續派員採水檢測合格。水公司已在水中添加活性碳，相對提高加氯量改善，添加完成後檢測水質和餘氯都符合飲用水標準，用戶可放心使用及飲用。