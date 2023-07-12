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花蓮縣禁止沙灘車在沙灘活動 縣府加強稽查

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
沙灘車依法不得行駛道路，新城警分局統計今年1月至今共取締19件。圖／新城警分局提供
沙灘車依法不得行駛道路，新城警分局統計今年1月至今共取締19件。圖／新城警分局提供

花蓮沙灘車觀光活動盛行，卻衍生環保等問題。花蓮縣政府昨天邀集有關單位開會，討論縣內沙灘車管理分工，決議即日起縣內沙灘地禁止沙灘車活動，並整合各局處及各中央單位，加強稽查相關違法行為。

花蓮新城鄉有20餘家沙灘車業者，活動內容為讓遊客在基地練習騎沙灘車，再走鄉間小路往沙灘移動，在熱門時段，有上百輛沙灘車奔馳於海邊，業者於沙灘上擺設裝置藝術，提供遊客拍照留念。不過沙灘車活動曾遭民代、環團公開反對，認為破壞環境，引發討論。

縣府指出，行政院要求交通部觀光局訂出「導禁兼施」管理原則，發布「沙灘車管理指引」，載明中央無須就沙灘車訂定一致性管理規範，應回歸各場地（域）主管機關，採因地制宜並依其法規管理；基於生態及安全考量，對於生態敏感、河川或危險陡坡等區域，原則禁止沙灘車活動，也禁止沙灘車行駛道路與沙灘，避免海岸與防風林遭破壞，同時維護遊客安全。

縣府遵照中央發布沙灘車管理指引，決議以各機關所轄區域權管法規管理，如沙灘車行駛道路依道路交通管理處罰條例，處1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用；河川區域內，行駛車輛於指定通路外，處2500元以上5萬元以下罰鍰；依森林法，在國有林及保安林範圍內，原則不允許車輛或其他動力式機械器具進入，違者處6萬元以上30萬元以下罰鍰；在近岸海域及公有自然沙灘為獨占性使用或設置人為設施者，將依海岸管理法處1萬元以上5萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

新城警分局表示，沙灘車依法不得行駛道路，經統計今年1月至今共取締19件，分局將持續加強巡邏，如發現有違規行為，將直接取締舉發，同時強化宣導力度，提醒民眾切勿將沙灘車行駛道路。

花蓮縣政府呼籲，沙灘車業者切勿帶客進入禁止活動區域，以免受罰，近期將裝設監視器，並駐點稽查，發現沙灘車活動即依各管法規查處。

沙灘車依法不得行駛道路，新城警分局持續加強巡邏與宣導。圖／新城警分局提供
沙灘車依法不得行駛道路，新城警分局持續加強巡邏與宣導。圖／新城警分局提供
花蓮新城鄉沙灘車活動盛行，如今卻遭花蓮縣政府禁止沙灘車在縣內沙灘地活動。本報資料照
花蓮新城鄉沙灘車活動盛行，如今卻遭花蓮縣政府禁止沙灘車在縣內沙灘地活動。本報資料照

沙灘 花蓮 監視器

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