快訊

宥勝道歉後神隱半個月現況曝光 一家人旅遊被直擊互動氣氛

丁學文專欄／全球經濟醞釀「熱帶風暴」 下半年醜媳婦總得見公婆

獨居、有電視…陳致中入監被爆「如度假」 獄方發聲：都照規定來

花蓮七星潭流浪犬熱區 驅趕器遭破壞縣府報警查辦

中央社／ 花蓮縣12日電
花蓮縣七星潭風景區常見流浪犬聚集，是誘捕、巡查熱區。圖／聯合報系資料照
花蓮縣七星潭風景區常見流浪犬聚集，是誘捕、巡查熱區。圖／聯合報系資料照

花蓮七星潭是流浪犬出沒的熱區，花蓮縣政府近期在七星潭試辦設置流浪犬驅趕器及警示牌，昨天發現竟遭人破壞，縣府表達遺憾並已報警查辦，呼籲民眾愛護公有財物。

七星潭是花蓮熱門景點，尤其國旅開放且正逢暑假，觀光人潮相當多，縣府為維持友善旅遊環境，也希望能兼顧尊重動物生命，降低人犬衝突，除和各鄉鎮公所合作，誘捕無主遊盪犬送往「狗貓躍動園區」，也設置以音頻原理設計的驅趕器，同時設立告示牌提醒民眾注意，不料驅趕器、告示牌都遭破壞。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯表示，七星潭是流浪犬出沒的熱區，基於保護民眾及尊重動物生命，除了加強誘捕外，近期也在七星潭主要腳踏車道旁設置驅趕器和警示牌，希望和諧的處理人犬衝突。

陳淑雯說，遊蕩犬問題根本改善仍是飼主責任，民眾養狗如果放養又沒有絕育，將會一直產生新的遊蕩犬；另外民眾若餵食遊蕩犬導致環境髒亂，妨礙衛生，將依廢棄物清理法裁罰。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮指出，經過清查，總共10支驅趕器被移離原處，其中2支遭受破壞、2支警示牌遭受毀損，另有一個誘捕籠遭踢翻。11日上午發現公物遭受破壞後，即報警處理，後續將由警方就七星潭周邊的監視器畫面進行查辦。

周黃得榮說明，七星潭浪犬持續在積極進行誘捕，並執行絕育工作，經統計，112年迄7月7日止，七星潭風景區總計誘捕11隻犬、2隻貓。也籲請在地家戶有飼養犬隻者應法依善盡管理責任，一旦誘捕到有主犬隻發現有疏縱情形，將依法裁處。

花蓮 流浪犬 警示牌

延伸閱讀

嘉義市資深議員問ChatGPT規畫遊程 推薦騎機車由西向東遊花蓮獲讚

鄉間路口未減速...花蓮巡邏車撞死8旬婦 駕駛警員送辦

瀕危鬼蝠魟現身花蓮外海 賞鯨船近距離觀察

中職／經典獅象大戰8月花蓮登場 拍照打卡就可免費換門票

相關新聞

嘉義市資深議員問ChatGPT規畫遊程 推薦騎機車由西向東遊花蓮獲讚

嘉義市資深議員蔡文旭受一對來台旅遊德國年輕男女，騎機車壯遊花蓮啟發，上周問ChatGPT規畫遊程，騎機車從嘉市區騎到花蓮...

南澳南溪禁沙灘車 部落籲落實執法

宜蘭南澳神秘沙灘禁止沙灘車進入，各單位實施聯合稽查月餘，沙灘車雖離開神秘沙灘，卻出沒於其他水域，如南澳南溪。武塔部落表示...

機車占騎樓 基隆將設禁停區

基隆市政府今年3月間公告76處路段的騎樓，開放停放機車。交通處昨天在信二路、義四路口試辦「騎樓友善腳丫子」地貼，未來會逐...

多童脫序破壞畫面曝！台東首座兒童運動公園啟用未滿1周 已傷痕累累

台東首座兒童特色公園7月5日剪綵啟用，陸續出現多人共乘限載一人的鞦韆座椅、多名小孩爬上遮陽棚狂跳、拿沙注入倉鼠滾輪等脫序...

39年宜蘭文化中心關閉施工 時力建議改為青年基地

宜蘭縣立文化中心後天關閉，進行耐震補強工程，時代力量宜蘭縣黨部今天表示，文化中心位處宜大及國高中等學區，建議轉型為「宜蘭...

基隆愛二路騎樓開放停車 排除二信總社被指有特權警方釋疑

基隆市政府公告76處路段騎樓開放停車，有人質疑愛二路雙號後段騎樓幾全列入，為何把愛二路、仁二路口的二總社排除在外，是不是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦