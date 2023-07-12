花蓮七星潭流浪犬熱區 驅趕器遭破壞縣府報警查辦

花蓮七星潭是流浪犬出沒的熱區，花蓮縣政府近期在七星潭試辦設置流浪犬驅趕器及警示牌，昨天發現竟遭人破壞，縣府表達遺憾並已報警查辦，呼籲民眾愛護公有財物。

七星潭是花蓮熱門景點，尤其國旅開放且正逢暑假，觀光人潮相當多，縣府為維持友善旅遊環境，也希望能兼顧尊重動物生命，降低人犬衝突，除和各鄉鎮公所合作，誘捕無主遊盪犬送往「狗貓躍動園區」，也設置以音頻原理設計的驅趕器，同時設立告示牌提醒民眾注意，不料驅趕器、告示牌都遭破壞。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯表示，七星潭是流浪犬出沒的熱區，基於保護民眾及尊重動物生命，除了加強誘捕外，近期也在七星潭主要腳踏車道旁設置驅趕器和警示牌，希望和諧的處理人犬衝突。

陳淑雯說，遊蕩犬問題根本改善仍是飼主責任，民眾養狗如果放養又沒有絕育，將會一直產生新的遊蕩犬；另外民眾若餵食遊蕩犬導致環境髒亂，妨礙衛生，將依廢棄物清理法裁罰。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮指出，經過清查，總共10支驅趕器被移離原處，其中2支遭受破壞、2支警示牌遭受毀損，另有一個誘捕籠遭踢翻。11日上午發現公物遭受破壞後，即報警處理，後續將由警方就七星潭周邊的監視器畫面進行查辦。

周黃得榮說明，七星潭浪犬持續在積極進行誘捕，並執行絕育工作，經統計，112年迄7月7日止，七星潭風景區總計誘捕11隻犬、2隻貓。也籲請在地家戶有飼養犬隻者應法依善盡管理責任，一旦誘捕到有主犬隻發現有疏縱情形，將依法裁處。