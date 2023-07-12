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嘉義市資深議員問ChatGPT規畫遊程 推薦騎機車由西向東遊花蓮獲讚
嘉義市資深議員蔡文旭受一對來台旅遊德國年輕男女，騎機車壯遊花蓮啟發，上周問ChatGPT規畫遊程，騎機車從嘉市區騎到花蓮，從平地騎到海拔逾2000公尺高山，溫度遽降，如洗三溫暖，遊程來回5天，享受自然風光，親自騎這趟遊程，讓他大讚AI ChatGPT實用。
蔡文旭說，有對德國年輕男女，騎機車到他服務處詢問去阿里山的沿途是否有寺廟借宿，他們走中橫公路去花蓮玩。引起他也想騎機車去花蓮走走的興致，好友陳明仁每周三到玉山神學院教台語文，邀他暑假有空一起過去。
於是他詢問ChatGPT，從嘉市騎機車經阿里山，走中橫公路到花蓮市，要如何走？需花多少時間？結果沒半秒鐘，就列出路線、距離、時間供他參考。他說，給ChatGPT資料愈多，它會給愈完整答案，科技工具便利實用，比上谷哥查圖資更方便。
4日上午8點，他穿戴防曬裝備、帶盥洗用品、水和手機充電器出發，這時烈日當空氣溫34度，真夠熱！他沿阿里山公路前進，經過觸口後，氣溫降許多。來到石桌加油站，變得涼爽，機車穿梭茂密的森林，無比舒適！
來到阿里山國家森林遊樂區，巧遇從嘉市朋友也獨自騎機車，氣溫驟降，他穿外套，到玉山國家公園塔塔加管理處附近，氣溫降到16度，小外套薄手套無法禦寒，趕快換穿上羽絨衣和滑雪手套，這才感覺溫暖。經過南投同富、水里、埔里，氣溫又回升，又換回輕裝備。下午4點到清境農場住宿。隔天騎經武嶺、合歡山、太魯閣到花蓮，中午到花蓮與朋友午餐。
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