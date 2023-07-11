39年宜蘭文化中心關閉施工 時力建議改為青年基地

宜蘭縣立文化中心後天關閉，進行耐震補強工程，時代力量宜蘭縣黨部今天表示，文化中心位處宜大及國高中等學區，建議轉型為「宜蘭縣青年基地」，提供學生社團、青年團體練舞、練團及多媒體租借使用。對此，縣文化局表示，將進行盤整，以納入後續空間規劃研議參考。

縣立文化中心這棟3層樓的建築物，使用上包含縣文化局員工的辦公廳舍、圖書館、展覽室及閱覽室等，使用至今39年。由於建築體老舊，訂後天關閉進行耐震補強、變電設備更新工程，文化局各科室將暫時搬離到其他場所繼續辦公，預計2025年底完工。

時代力量宜蘭黨部執行長郭稟翰今天表示，文化中心內建空間早已無法滿足現今的文化需求，不僅展覽空間不足、設備老舊，同時也無法提供展場演出，停車空間不夠，建議縣府趁此機會騰出文化中心空間，未來打造成宜蘭縣青年基地。

郭稟翰說，文化中心位處國立宜蘭大學、宜蘭高中、復興國中、蘭陽女中等多所學校周圍，平常就是青年學生的聚集生活圈，若能改做為青年基地，提供學生社團團練及多媒體直播、錄音、錄影租借、青創基地等多功能運用，更加符合需求。

縣文化局表示，文化中心旁正在興建的宜蘭縣立圖書館預計民國114年完工，已經有規劃專區，設置有青少年選書主題展區、上網區、多功能討論室及影音數位典藏區，此外多功能創造空間也將結合資訊科技，透過各類主題館藏輔助，提供體驗學習，除了青年學子之外，也能滿足更多族群的多元需求。