縣定古蹟花蓮港山林事業所修復完成 林管處公開招標

花蓮港山林事業所座落花蓮市區菁華街美崙溪畔，至今有近百年歷史，登錄為縣定古蹟，曾作為造林工作的辦公室，見證日據時期花蓮地區的林業開發史，現由林務局管理。花蓮林區管理處投入1400萬元修復廳舍並公開招標，盼活化古蹟再利用。

根據花蓮縣文化局資料，「花蓮港木材株式會社」於1919年成立，當時採伐的區域以林田山與大安山一帶的檜木為主，同年設置「營林局殖產課東部作業所」，為花蓮港山林事業所前身，主要工作為接受花蓮港廳與台東廳委託，負責造林工作。

隨著時代變遷，1970年花蓮港山林事業所裁撤，辦公廳成閒置空間，直到2001年，由民間團體號召志工、居民整理，讓山林事業所重見天日。主體建築屬和洋混合風格建築，格局左右對稱，牆體為洗石子覆蓋在鋼筋混凝土上，大門有古典式樣拱弧與裝飾立柱，庭園栽植大葉欖仁與大王椰子等南洋植物。

花蓮林管處長黃群策指出，山林事業所為日據時期台灣總督府營林所東部出張所，遷移至花蓮港街後興建的建築，和洋混合風格的建築，結合西洋古典式樣拱弧與日據時期庭園特色。