開放騎樓停車生亂象 轉角被機車占據 輪椅族進不了騎樓

基隆市政府今年3月間公告76處路段的騎樓，開放停放機車。交通處今天在信二路、義四路口試辦「騎樓友善腳丫子」地貼，未來會逐步在開放停車的騎樓標示停車區域，轉角、斑馬線或店家出入口等禁停位置，會畫設「腳丫子」，設置完成後，再由警方嚴格取締，維持騎樓秩序及行人權益。

市府3月22日公告騎樓停車規定，當日起開放全市76處路段的騎樓可停放機車。開放地點停放機車後，仍可保持1.3公尺以上空間供行人通行，停車以一列為限，停車方向應與車道垂直，門身前緣或後緣應與建築線切齊。

交通處表示，依行政區畫分，開放騎樓地點仁愛區有15處，中正區28處，信義區10處，七堵區5處，暖暖區5處，安樂區8處，中山區5處，3月公告後陸續現地勘查，了解實況及屋主、店家的意見。

信義區仁壽里長張富凱說，市府公告衛生福利部基隆醫院對面的信二路、義四路騎樓開放停車，結果轉角處常停滿機車，或是只留個小小通道，行人通行不便，輪椅子更是無路可走，希望市府訂定更明確的停放規則，否則民怨會越來高。

交通處停車管理科長張以正等人今早到信二路、義四路口勘查，果然看到路口連接斑馬線的騎樓空間，幾乎被機車占滿，行人要穿越機車間的空隙通行。1名以輪椅代步的女子因此無法進入騎樓，被迫留在路口等待過馬路。