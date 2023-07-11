台東197縣道巨石碑「老東」 背後有著老榮民濃濃父子情

台東縣來台老兵董双和去年7月以百歲高齡辭世，「對年（滿一周年）」前夕，公職退休的次子董大屏在縣道197的富源山稜線前，豎立一座題字「老東」的巨大石碑，遠方背景依稀可見一棟簡樸平房。他說，要將對父親的愛告訴全天下，也深深烙印當年父子農忙後坐著聊天的溫暖回憶。

沿著197縣道行進，滿山綠意迎接旅人，重達1.5公噸的「老東」巨石豎立在路旁，董大屏停下手邊工作，親切向路人分享身旁石碑與後方祖厝的關係。董說，這塊石碑從自家果園搬移過來，用來紀念父親，他一生簡樸勤奮，至死不願離開腳下土地。

董大屏說，父親原名董和尚，祖籍大陸甘肅省岷縣，14歲冒名頂替哥哥（董双和）當兵，跟著國民政府對日抗戰、剿匪，來台後去宜蘭開墾林地及開闢中橫公路，最後落腳台東墾荒，獨力撫養五名子女長大，從沒有一天喊苦。

「老董、老東聽起來都很像，後來就被叫成老東」董大屏說，這個稱謂是美麗的錯誤，因為父親鄉音重，以前的人教育水平普遍不高，久而久之鄰居都以為爸爸姓東，所以叫他老東，當年父子工作累了就在現在豎立石碑的地方喝水、聊天。

董大屏說，父親在民國47年左右跟隨知本開發隊來台東開墾，當年正是台灣糖業外銷興盛時期，富源山區種植大面積甘蔗，後來蔗業日漸沒落，很多人改養羊，現在自家田地種甜龍筍、火龍果及百香果等作物。