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6時11分花蓮規模5.2地震 居民：地鳴超明顯、被搖醒了

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
今天早上6時11分發生花蓮秀林鄉規模5.2地震。圖／中央氣象局提供
今天早上6時11分發生花蓮秀林鄉規模5.2地震。圖／中央氣象局提供

今天早上6時11分發生花蓮秀林鄉規模5.2地震，突然出現地鳴與地震，讓許多在地人都被搖醒，直呼「這個地震有大」。花蓮縣消防局表示，目前未收到災情報案。該起地震為今天第2起震央在花蓮縣秀林鄉的地震。氣象局並針對花蓮縣發布災防告警訊息。

近日東部陸續有地震發生，今天早上花蓮突然天搖地動，讓花蓮人都嚇得上網留言，有人說「地牛的怒吼（地鳴）在空曠的路上超明顯」、「地震包要準備好」、還有人笑稱「這是免費的鬧鐘」，好在目前尚未有傷亡傳出。

中央氣象局發布地震報告，今天上午6時11分，在花蓮縣政府西北方7.8公里，位於花蓮縣秀林鄉，發生芮氏規模5.2地震，地震深度15.3公里。為今天第2起震央在花蓮縣秀林鄉的地震。氣象局並針對花蓮縣發布災防告警訊息。

各地震度級：花蓮縣地區最大震度 4級、南投縣地區最大震度 4級、台中市地區最大震度 4級、宜蘭縣地區最大震度 3級、桃園市地區最大震度 2級、新竹縣地區最大震度 2級、彰化縣地區最大震度 2級、雲林縣地區最大震度 2級、台東縣地區最大震度 2級、苗栗縣地區最大震度 2級、新北市地區最大震度 1級、嘉義縣地區最大震度 1級、新竹市地區最大震度 1級、台北市地區最大震度 1級、高雄市地區最大震度 1級、嘉義市地區最大震度 1級、台南市地區最大震度 1級、屏東縣地區最大震度 1級。

地震 花蓮

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