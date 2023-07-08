宜蘭龍潭湖水位不足 圓吻鯝魚無法溯溪產卵

宜蘭縣礁溪鄉龍潭湖圓吻鯝魚每年端午節前後會逆流上野溪產卵，但今年湖水位不足且周邊野溪水量太少，魚群無法溯溪；宜蘭縣政府今天說，如果乾旱屬短暫現象，應無生態危機。

俗稱「憨仔魚」的圓吻鯝魚是台灣原生魚種，在龍潭湖的圓吻鯝魚端午節前後進入繁殖期，成群圓吻鯝魚上溯到周邊野溪產卵，躲避天敵，魚卵經體外受精，數天後孵化成魚苗，魚苗再游回湖裡成長。

龍潭村長李志文20多年前與社區居民開始在當地營造野溪環境，設管狀河道及魚骨阻流結構，提升水位助圓吻鯝魚上游。

李志文今天告訴中央社記者，每年龍潭湖約4梯次產卵魚群，梯次間隔約10天，但6月11日降大雨，出現首梯「先頭部隊」後，沒魚群接續上游。經初步了解，湖水位不足，加上周邊4條野溪水量太少或乾涸，魚群無法溯溪，當地憂心無法上溯的圓吻鯝魚，只能在湖裡產卵，魚卵多會被大魚吃掉。

宜蘭縣政府水利資源處長李岳儒說，經派員了解，沒有溪水遭攔截的人為因素，可能是近期降雨量較少，導致野溪水量太少。

宜縣府農業處表示，圓吻鯝魚在龍潭湖已有一定數量，今年繁殖如果不理想，就整個魚群生態，暫時影響不大；如果乾旱成常態，就須密切關注。