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炎炎夏日冷泉消暑　蘇澳潑水節發票換水槍　免費泡冷泉

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
公所將提供水槍、供水車等，民眾可以盡情灑水。圖為歷年活動照。圖／蘇澳鎮公所提供
公所將提供水槍、供水車等，民眾可以盡情灑水。圖為歷年活動照。圖／蘇澳鎮公所提供

今年夏天酷熱，宜蘭近日中午都達33、34度以上，玩水、泡冷泉成為消暑良方。蘇澳鎮公所7月15日將辦理一年一度的狂歡潑水節，民眾當天憑2張發票可兌換水槍，在中山路打水仗，此外冷泉園區大眾池也將開放當天免費入場，後續還有冷泉音樂晚會等活動。

今年狂歡潑水節訂於7月15日下午3時半到6時，鎮公所將主舞台設置於太平路，民眾先在舞台集結，再到中山路踩街，活動範圍是中正路口到中油加油站，長度約600公尺。現場將有20支在地社團、社區、學校等隊伍，進行創意裝扮，一同踩街。

民眾可憑2張發票，到主舞台兌換水槍，限量200支，以往年經驗來說頃刻間就會兌換完畢，不過多數民眾會自備水槍，路旁商家也會主動裝水、提供水管，不愁水仗打不起來；鎮公所會在中山路設置6輛供水車，民眾可以無後顧之憂盡情潑水。

7月15日當天，主舞台的太平路從中午12時開始封路，踩街與活動範圍的中山路則是從下午3時半封到6時。鎮公所建議打算參加的民眾可以先開車到公所附近，車位較多，再搭乘接駁車到會場；接駁車從下午1時到7時，每15分鐘左右一班。

鎮公所7月15日潑水節當天開放冷泉公園大眾池全日免費；7月16日將辦理冷泉音樂晚會，不老頑童黃西田、金曲歌手曹雅雯等人登台演唱；8月6日將辦海洋嘉年華、9月16日民歌饗宴，有興趣的民眾可至公所官網或「水水蘇澳」臉書粉絲團查詢。

7月15日當天，憑發票2張可兌換1支水槍，限量200支，換完為止。圖為歷年活動照。圖／蘇澳鎮公所提供
7月15日當天，憑發票2張可兌換1支水槍，限量200支，換完為止。圖為歷年活動照。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮公所將辦一系列暑期活動，7月15日狂歡潑水節開場，為炎炎夏日消暑。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮公所將辦一系列暑期活動，7月15日狂歡潑水節開場，為炎炎夏日消暑。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮長李明哲表示，最沁涼解暑的旅遊行程，必定首選蘇澳冷泉，歡迎大家前來玩水。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮長李明哲表示，最沁涼解暑的旅遊行程，必定首選蘇澳冷泉，歡迎大家前來玩水。圖／蘇澳鎮公所提供

冷泉 潑水節 蘇澳

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