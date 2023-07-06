東中Astro g團隊火箭發射體驗營 劉櫂豪加油打氣

台東高中Astro g團隊研究固態燃料推進，今天現場教學，讓學員親自了解火箭升空原理，立委劉櫂豪前往加油打氣。

民進黨立委劉櫂豪今天告訴中央社記者，「劉櫂豪2023第9屆愛台東夢想資助計畫」得獎者，由4名台東高中學生張譽鐙、林新武、江其宸、王冠宇組成的團隊Astro g，以「箭」往開來－固態燃料推進研究計畫獲得評審一致青睞，全額補助計畫經費新台幣6萬元。

團隊今天在豐榮國小進行計畫成果火箭試燃起飛及現場教學，劉櫂豪特別前往加油鼓勵，對於台東高中學生發揮創意與熱情，激發研究精神帶動大家對於火箭原理的想像，盼望這些熱情與興趣能夠深耕發芽，進而成為對航太產業有貢獻的一分子。

劉櫂豪說明，台東高中Astro g團隊以硝酸鉀融合糖作為固態燃料，氧化鐵則為催化劑，以紙管作火箭主體，用最低成本來還原火箭發射的原理，讓參與學員了解並見證火箭升空。

看到台東高中學子把科學研究的熱情轉為真正動手實際操作，實現成功的夢想計畫，劉櫂豪鼓勵這群充滿熱情與想像力的學生，能夠繼續對科學充滿興趣，也盼望未來在學業上能像火箭一樣，一飛衝天。

劉櫂豪表示，愛台東夢想資助計畫的初衷是希望青春火炬永遠在內心燃燒，青春不只是人生的一段歲月，而是心裡面永遠燃燒對生命的熱情。