台東首座兒童特色公園啟用 有全台唯一的倉鼠遊戲設施

罐頭式遊具受詬病，台東第一座旗艦型兒童特色公園今天下午落成啟用，此座公園舉辦兩次工作坊聆聽兒童及家長意見，更擁有全台唯一的倉鼠遊戲設施，適合5歲幼童至國中生遊玩，新設施吸引小朋友目光，不少人頂著大太陽也要玩。縣府指出，後續與各鄉鎮公所合作，朝17座目標邁進。

台東首座特色公園位處舊台東火車站附近，縣府建設處尋求「還我特色公園行動聯盟」（簡稱特公盟）合作，聆聽專家、小孩及家長意見，規畫設計完成的公園涵蓋鐵道旅行、時光隧道故事牆，熱氣球意象攀爬架、森林挑戰型冒險遊戲場、鐵道滑索、旋轉陀螺及倉鼠滾輪等共13項主題設施，總經費4200萬。

今天下午3點，縣長饒慶鈴、議長吳秀華等人剪綵啟用。特公盟秘書長潘汝壁說，今天是一個令人雀躍的午後，因為透過大家通力合作，台東第一座由兒童參與所興建的公園啟用，其中倉鼠滾輪是其他遊戲場看不到，全台灣小朋友應該都很想衝進來看「倉鼠到底有多難當」，參與小朋友也可以驕傲地說「這裡是我參與改造的遊戲場」。

饒慶鈴表示，感謝台東大學、台東市公所及鐵路局提供土地，除今天啟用的公園外，暑假過後將加碼重建體育場既有兒童遊戲區，為2至5歲的幼齡區營造全新遊戲場。