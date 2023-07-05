羅東藝穗節「童趣‧行旅‧文創」系列活動夯 報名要快

宜蘭縣羅東鎮面積大不，每年夏天舉辦的「羅東藝穗節」藉由各項系列活動帶大家走入鄰里，炒熱小鎮氣氛。鎮公所今天公布童趣手作、行旅羅東及文創活動內容，受理報名，由於每場次名額有限，動作要快。

鎮長吳秋齡表示，羅東藝穗節為年度旗艦盛事，公所以「文創、表演、行旅、童趣、踩街、產業連結」6大主軸規劃系列活動，活化小鎮每個場域，兼顧靜態手作課程體驗與動態行旅，結合多所學校及在地商家進駐文藝市集，帶動觀光產業商機。

手作部分，東光國中與成功國小7月16至22日每晚7點至9點在公園面對主舞台右側，推出「藝展身手」免費手作體驗；「童心手作DIY」快閃3天，7月21日23日每晚7點至9點，在公園面對主舞台右側，由幼兒園老師開設收費體驗課程，邀請爸媽陪伴小朋友同樂；「童話故事屋」7月15至29日每晚7點至9點在兒童美語圖書館，由故事姐姐講述羅東人的羅東奏鳴曲。

白天逛市場、晚上逛夜市，鎮公所舉辦「老莊逍遙遊羅東～跟著老莊逛市場」，邀請莊文生老師帶領走逛羅東早市，體驗最道地的口袋美食，還可沿路買菜，7月18日與25日兩梯次，限額30人，請上觀光發展所臉書報名；「迺夜市」7月16日、7月21日至23日晚上7點至9點，在中山公園面對主舞台左側集合，由導覽解說志工帶領深入羅東夜生活，每天2梯次，限額10人。