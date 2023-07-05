金城武樹合約到期改回原名「奉茶樹」 遊客直呼不習慣
台東池上10年來因「金城武樹」爆紅，後來更衍生「蔡依林樹」，每年為池上鄉帶來可觀的觀光產值，遊客最高峰達130萬人次。觀光業者及遊客都認為沒有更名的必要，即使名稱改了，大家還是習慣用金城武樹這個名稱，除非時光更迭，下一代不再認識金城武為止。
長榮航空公司長期認養位在池上的「奉茶樹」（俗稱金城武樹），考量合約到期，近期台東縣政府交通及觀光發展處網站已將「金城武樹」寫成「奉茶樹 （原金城武樹）」，另通知池上公所不要再以金城武樹觀光行銷。
2013年長榮航空拍攝「I SEE YOU」廣告，金城武在池上一棵樹茄苳樹取景而暴紅，遊客習慣稱為金城武樹，這棵樹從此成伯朗大道著名地標，吸引成千上萬觀光客拍照打卡，一度遭颱風強風摧折倒地引起全國關注，出動日本樹醫生跨海診治。
據台東縣府統計，金城武樹帶動池上觀光，2016年79萬、2017年130萬人，2018年後下滑，去年（2022年）仍有78萬人次，至少創造7億元觀光產值。
池上鍾姓民宿業者說，當初因為金城武拍廣告才會有此名稱，池上也因此爆紅，後來甚至又有了「蔡依林樹」，這兩棵樹經過藝人加持廣為人知，大家早已經習慣，以後應該還是會繼續沿用舊名。
王姓遊客說，奉茶樹不好聽，不如原名有號召力，以後年輕人若不認識金城武，樹名自然會消失或取代，沒必要強制更名。
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