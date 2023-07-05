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池上不再有「金城武樹」？台東縣府告知恢復原名 地方大反彈

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沿用「金城武樹」沒侵權？鄉長盼問金城武意願

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
金城武樹已經是池上著名地標，突然改成奉茶樹，地方無法接受。記者尤聰光／攝影
金城武樹已經是池上著名地標，突然改成奉茶樹，地方無法接受。記者尤聰光／攝影

受藝人合約到期影響，官方將池上金城武樹正名為奉茶樹，作法卻引發地方不滿，池上鄉長林建宏希望爭取當事人同意，繼續延用舊名。律師劉家榮指出，金城武樹之稱是相沿成習，不會有侵權問題。

台東池上鄉「奉茶樹」因藝人金城武拍廣告爆紅，俗稱「金城武樹」。今年長榮航空認養邁入10周年，因合約因素建議恢復原名。縣府日後不再使用金城武樹進行宣傳或行銷，地方出現反彈聲浪。

林建宏說，地方以「金城武樹」行銷宣傳行之有年，道路指標也是如此標註，沒有人想改名；會積極爭取當事人的支持與同意，繼續延用此名稱為地標。

律師劉家榮表示，長榮航空公司找藝人金城武去池上拍廣告，廣告本身是介紹台東之美，當時金城武在樹下喝茶的畫面吸引人，遊客看見漂亮去玩，後來這棵樹才被稱為「金城武樹」，長榮基於企業的契約立場告知地方政府，這也無可厚非。

劉家榮也說，歷史存在是屬於自然權利，與法定權利不同，金城武確實曾經在該樹拍攝廣告，所以國人相延成習使用的「金城武樹」說法，不會有侵權問題。

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