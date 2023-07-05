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認養合約到期…台東池上不再有「金城武樹」 恢復原名「奉茶樹」引地方大反彈
台東池上鄉「奉茶樹」因藝人金城武拍廣告爆紅，俗稱「金城武樹」。今年長榮航空認養邁入10周年，因合約因素建議恢復原名，不再使用金城武樹進行宣傳或行銷，地方出現反彈聲浪。交觀處表示，縣府尊重認養單位命名，官方說法配合長榮稱為奉茶樹，但不會干預民間稱呼。
金城武樹已成台東池上著名地標與景點，上月底長榮航空公司舉辦認養10周年記者會，當時長榮人員受訪說明，自2013年認養奉茶樹至今已經10年，合約有其年限，年限到了就不得再使用。
為避免產生侵權爭議及配合認養單位命名，台東縣府告知池上公所日後公務上不要再使用金城武樹，改成奉茶樹。池上鄉長林建宏認為，地方以「金城武樹」行銷宣傳行之有年，道路指標也是如此標註，沒有人想改名。
不僅地方反彈，造訪遊客也說，金城武樹大家都知道，改稱奉茶樹好奇怪，不會想專程去探訪。
交觀處長江慧卿表示，長榮航空其實一直都以奉茶樹命名，不稱金城武樹，縣府配合認養企業意見，即日起將官方說法改成原名。
法界人士說，金城武樹是約定成俗的說法，不至於有觸法問題。
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