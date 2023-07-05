童玩節星際派對 聲光新體驗

宜蘭國際童玩藝術節開放到晚上9點，搭配童玩原宇宙主題安排「星際派對遊藝踩街」，包括太空船造型遊行花車、UFO人偶及身穿LED服裝科技感十足的太空人，特別請到紅鼻子馬戲團與遊客近距離互動，加上夜間星球的宇宙光影裝置、水域光影秀，炫麗又好玩。

宜蘭縣政府為了把遊客留下來過夜，帶動夜經濟旅宿業發展，把童玩節的閉園時間延長到晚間9點；另一方面也可以讓白天怕熱或下班後的民眾入園走走，欣賞美麗燈光夜色與精彩演出。

縣府文化局表示，星際派對遊藝踩街每天下午4點至4點30分、6點30分至7點各安排一場，邀請獲獎無數、活躍於國內外藝術節的「紅鼻子馬戲團」演出，結合鮮亮色彩設計的遊園花車、閃亮蛋車、星球推車、外星生物、巨人高蹺、UFO大偶、鼓隊打擊樂與太空人雜耍特技等表演，相當吸睛。

今年宜蘭童玩節全區視覺設計以藍色基調為主，呈現浩瀚無垠的宇宙神秘感，晚上6點後，整座園區布滿星球太空宇宙光影裝置，星空塔的3D電視牆動畫呈現童玩節吉祥物。

晚上7點到9點水域「夜間光影秀」每半小時一場、每場15分鐘，由曾經獲得美國謬思設計大獎的燈光設計師陳威苑負責設計，雷射光束、水霧加水柱結合電音配樂，魔幻聲光效果，襯托童玩節地標「星際太空總部」在夜晚更加亮眼。