宜蘭童玩節「夜間星際派對」熱鬧精彩 視覺聽覺新體驗

宜蘭國際童玩藝術節開放到晚上9點，今年搭配童玩原宇宙主軸，推出「星際派對遊藝踩街」，包括太空船造型的遊行花車、UFO人偶及身穿LED服裝科技感十足的太空人，特別請到紅鼻子馬戲團與遊客近距離互動，加上夜間布滿星球的宇宙光影裝置、水域光影秀，炫麗又好玩。

宜蘭經常是大台北的一日遊縣市，縣政府為了把遊客留下來過夜，帶動旅宿業發展，特別把童玩節的閉園時間延長到晚間9點，另外一方面，也可以讓白天怕熱或下班後的民眾入園走走，欣賞美麗燈光夜色與演出。

縣府文化局表示，星際派對遊藝踩街的時間每天下午4點至4點30分、6點30分至7點各安排一場，安排獲獎無數、活躍於國內外藝術節的「紅鼻子馬戲團」演出，結合派對的概念，大膽色彩設計遊園花車、閃亮蛋車、星球推車、外星生物、巨人高蹺、UFO大偶，加上行進的鼓隊打擊樂，身穿LED裝的科技太空人雜耍特技等表演，相當吸睛。

今年宜蘭童玩節全區視覺設計，以藍色基調呈現浩瀚無垠的宇宙神秘感，晚上6點後，整個園區佈滿星球的外太空宇宙光影裝置，星空塔的3D電視牆動畫呈現童玩節吉祥物。