快訊

畢業旅行變悲劇...愛爾蘭學生希臘小島狂歡 數小時內2人身亡

新店傳逆子弒母血案 鄰居見屍首分離嚇壞急報警

5年戀情吹了！吳克群情斷陳語安 親揭兩人分手原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭童玩節「夜間星際派對」熱鬧精彩 視覺聽覺新體驗

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
水柱、水霧、雷射燈光與音樂交織而成的光影秀，非常好看。圖／縣文化局提供
水柱、水霧、雷射燈光與音樂交織而成的光影秀，非常好看。圖／縣文化局提供

宜蘭國際童玩藝術節開放到晚上9點，今年搭配童玩原宇宙主軸，推出「星際派對遊藝踩街」，包括太空船造型的遊行花車、UFO人偶及身穿LED服裝科技感十足的太空人，特別請到紅鼻子馬戲團與遊客近距離互動，加上夜間布滿星球的宇宙光影裝置、水域光影秀，炫麗又好玩。

宜蘭經常是大台北的一日遊縣市，縣政府為了把遊客留下來過夜，帶動旅宿業發展，特別把童玩節的閉園時間延長到晚間9點，另外一方面，也可以讓白天怕熱或下班後的民眾入園走走，欣賞美麗燈光夜色與演出。

縣府文化局表示，星際派對遊藝踩街的時間每天下午4點至4點30分、6點30分至7點各安排一場，安排獲獎無數、活躍於國內外藝術節的「紅鼻子馬戲團」演出，結合派對的概念，大膽色彩設計遊園花車、閃亮蛋車、星球推車、外星生物、巨人高蹺、UFO大偶，加上行進的鼓隊打擊樂，身穿LED裝的科技太空人雜耍特技等表演，相當吸睛。

今年宜蘭童玩節全區視覺設計，以藍色基調呈現浩瀚無垠的宇宙神秘感，晚上6點後，整個園區佈滿星球的外太空宇宙光影裝置，星空塔的3D電視牆動畫呈現童玩節吉祥物。

晚上7點到9點水域「夜間光影秀」，每半小時一場、每場15分鐘，由曾獲2023美國謬思設計大獎-整體燈光設計項目最高榮譽「鉑金獎」的燈光設計師陳威苑負責設計，雷射光束、水霧加水柱結合電音配樂，魔幻聲光效果，襯托童玩節地標「星際太空總部」在夜晚更加亮眼。活動資訊官網https://www.yicfff.tw/ 及https://www.facebook.com/YICFFF 臉書查詢。

每天傍晚到晚上安排兩場「星際派對遊藝踩街」。 圖／縣文化局提供
每天傍晚到晚上安排兩場「星際派對遊藝踩街」。 圖／縣文化局提供
每天傍晚到晚上安排兩場「星際派對遊藝踩街」。 圖／縣文化局提供
每天傍晚到晚上安排兩場「星際派對遊藝踩街」。 圖／縣文化局提供
水柱、水霧、雷射燈光與音樂交織而成的光影秀，非常好看。圖／縣文化局提供
水柱、水霧、雷射燈光與音樂交織而成的光影秀，非常好看。圖／縣文化局提供
童玩節的水舞柔美浪漫。圖／縣文化局提供
童玩節的水舞柔美浪漫。圖／縣文化局提供

太空人 童玩節

延伸閱讀

宜蘭綠舞「經典日式假期」FUN樂玩一夏

MLB／太空人浪費8分領先後險勝 教頭：被遊騎兵後段棒次痛扁

台數科揪伴 搶進元宇宙

影／最高330萬罰金！Land Rover車聚遮車牌擅闖繁殖區「1車1罰」破紀錄

相關新聞

宜蘭童玩節「夜間星際派對」熱鬧精彩 視覺聽覺新體驗

宜蘭國際童玩藝術節開放到晚上9點，今年搭配童玩原宇宙主軸，推出「星際派對遊藝踩街」，包括太空船造型的遊行花車、UFO人偶...

健身集團認養路燈 點亮台東市區街道

台東縣台東市全市路燈1萬5425盞，電費及養護費高達2500萬，市長陳銘風推廣愛心認養獲得企業迴響。公所指出，「威豪健身...

謝國樑推新政策 預料可能挨罵 敢下猛藥底氣來自這裡

基隆市長謝國樑為了落實乾淨家園政策，決定提高裁罰金額和檢舉獎金。他敢「下猛藥」，緣自今年初率全國之先推動行人友善政策，並...

基隆連3年橋梁評比「亟待改善」 市府說明原因已升尚可

聯合報陽光行動今天探討全台地方危橋改建的問題，報導提及交通部「縣市政府橋梁維護管理作業評鑑報告」，2021年評比結果，基...

基隆市力推乾淨家園 檢舉亂丟垃圾 每件實領2160元獎金

基隆市長謝國樑今天宣布落實「乾淨家園」新措施，10月1日起亂丟垃圾裁罰金額從2400元提高到3600元。檢舉獎金也從實收...

基隆市中心重建橋梁 預力梁吊裝順利 9日深夜不封路了

基隆市政府工務處發包重建連接忠四路、仁五路，跨越旭川河的仁愛橋，排定利用兩次深夜時段吊裝南側預力梁。工務處表示，因為2日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦