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行前集訓 基隆童軍代表團授旗
基隆市童軍會昨天舉辦世界大露營行前集訓活動，童軍會理事長張淵翔和女童軍會理事長林麗蟬，為參加露營活動的帶團團長、36名高國中童軍及10名成人志工獻上祝福，鼓勵團員做好準備，勇於踏出舒適圈，挑戰自我。
世界童軍大露營每4年舉辦1次，第25屆大露營8月1日在南韓新萬金世界童軍大露營營地登場，預計有來自160個國家、5萬名童軍展開為期10天的交流活動。基隆市今年童軍代表團人數，創下會史參加世界大露營新高。
張淵翔和林麗蟬昨在中正國中舉辦世界大露營行前集訓活動，共同將基隆市市旗授予代表團領隊、基隆市鄉野複式團長崔亮載，再為基隆市代表團4名小隊長佩掛臂章。
兩人說，儀式簡單隆重，代表市府對代表團的支持，也象徵團員的光榮和責任，相信在為期10天的世界童軍大露營中，基隆童軍能展現出色的童軍精神和團隊合作能力。
基隆市長謝國樑說，基隆市童軍會在歷屆理事長努力下茁壯，今年組織的代表團加上未來的參訪團，總人數超過60人，陣容堅強，將在世界大露營活動與國外童軍交流成長。
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