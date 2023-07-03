快訊

澎縣前副議長妻子遭發現倒臥路旁「頭部重創」 兒子急徵行車記錄器

迎小暑各地愈來愈熱 大台北可能出現逾37度極端高溫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海科館有標租業者販售「氫氣球」潛藏危機 館方開罰

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國立海洋科技博物館有標租業者在園區銷售「氫氣球」，館方查證屬實，今已依合約開罰並要求改善。圖／海科館提供
國立海洋科技博物館有標租業者在園區銷售「氫氣球」，館方查證屬實，今已依合約開罰並要求改善。圖／海科館提供

基隆市國立海洋科技博物館今晚表示，館內標租業者銷售造型氣球，並非填充不可燃的氦氣，而是價格較便宜的易燃性氫氣，潛藏危機。今天接獲檢舉查證屬實，已依合約開罰並要求改善，情節重大未改善可能解約，確保公共安全。

海科館表示，海科館定位是親子喜歡與樂遊的博物館場址，也是是網路公認小孩放電的好去處，假日吸引許多家庭到訪與參觀，提供安全的環境為首要之務。

館方說，今天接獲訊息隨前展開稽查，發現業者確有販售「氫氣球」，隨即依合約開罰並逐日累計。

館長陳素芬對於業者為節省成本，販售並非以不可燃氦氣填充的造型氣球，表達憤怒，因為海科館對於提供遊客好的服務與公共安全極為重視，無法容易業者行為。

館方表示，即日起對園區設施、設備及所有商家販售的商品、物品存放，各項活動、展覽等業務，均會嚴格督促與檢核，立即改善，絕不容許有違法情事或危害公共安全情事發生。

海科館 博物館 基隆

延伸閱讀

不論古今人人愛！央行券幣數位博物館推出「錢塵往事」主題特展

躲高溫炙烤 博物館成京城年輕人夏日出遊新寵

世界大露營韓國登場 基隆市童軍組史上人數最多代表團

基隆網紅景點潮境公園眼鏡蛇出沒 野生、放生還待了解

相關新聞

海科館有標租業者販售「氫氣球」潛藏危機 館方開罰

基隆市國立海洋科技博物館今晚表示，館內標租業者銷售造型氣球，並非填充不可燃的氦氣，而是價格較便宜的易燃性氫氣，潛藏危機。...

2018年大地震位移…花蓮大橋近24億元改建 預計2026年完工

花蓮大橋啟用逾半世紀，2018年0206花蓮大地震時，橋梁位移需改建，期間經過2年間13次流標，公路總局以23.93億元...

世界大露營韓國登場 基隆市童軍組史上人數最多代表團

基隆市童軍會今天舉辦世界大露營行前集訓活動，童軍會理事長張淵翔和女童軍會理事長林麗蟬，為參加露營活動的帶團團長、36名高...

台東學子暑假下鄉學測量及操作空拍機 月領2.6K

台東偏遠不易留住地政人才，縣府地政處利用暑假首度推出有薪工讀計畫，徵選10位相關科系學生投入職場，未來2個月要跟著師傅上...

礁溪溫泉飯店「了了」 暗藏在地林家才懂的設計

台灣地處環太平洋地震帶，板塊移動頻繁，因而溫泉處處。據《噶瑪蘭廳志》記載：「遠望熱氣蒸騰，泉中若沸。」

富岡旅運中心座位不足 航港局：將優化相關設施

暑假旅遊旺季開始，台東富岡港單日湧入逾4000名遊客，搭船前往蘭嶼、綠島，新整建完工的富岡旅運中心試營運發揮功能，遊客在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦