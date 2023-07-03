海科館有標租業者販售「氫氣球」潛藏危機 館方開罰

基隆市國立海洋科技博物館今晚表示，館內標租業者銷售造型氣球，並非填充不可燃的氦氣，而是價格較便宜的易燃性氫氣，潛藏危機。今天接獲檢舉查證屬實，已依合約開罰並要求改善，情節重大未改善可能解約，確保公共安全。

海科館表示，海科館定位是親子喜歡與樂遊的博物館場址，也是是網路公認小孩放電的好去處，假日吸引許多家庭到訪與參觀，提供安全的環境為首要之務。

館方說，今天接獲訊息隨前展開稽查，發現業者確有販售「氫氣球」，隨即依合約開罰並逐日累計。

館長陳素芬對於業者為節省成本，販售並非以不可燃氦氣填充的造型氣球，表達憤怒，因為海科館對於提供遊客好的服務與公共安全極為重視，無法容易業者行為。

館方表示，即日起對園區設施、設備及所有商家販售的商品、物品存放，各項活動、展覽等業務，均會嚴格督促與檢核，立即改善，絕不容許有違法情事或危害公共安全情事發生。