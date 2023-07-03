2018年大地震位移…花蓮大橋近24億元改建 預計2026年完工

花蓮大橋啟用逾半世紀，2018年0206花蓮大地震時，橋梁位移需改建，期間經過2年間13次流標，公路總局以23.93億元決標。工程將採「鋼箱型梁橋」半半施工，預計2026年9月完工。

花蓮大橋橫跨花蓮溪，是連接花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉與豐濱鄉的主要橋梁，舊大橋由兩代橋組成，南下往月眉、台11線的橋是一代橋，於1968年完工；北上的二代橋則在2002年完工啟用。2018年0206花蓮大地震，橋梁位移60公分，時任立委蕭美琴、徐榛蔚任內爭取重建。

公路總局今天在花蓮大橋舉辦「台11線花蓮大橋改建工程動土祈福典禮」。公路總局長陳文瑞表示，第三代新花蓮大橋配合河川治理計畫，長度拉長至595公尺、高度加高2.5公尺，橋寬24.8公尺，預計在2026年完工，將有雙車道、機慢車道與人行道等。

公路總局第四區養護工程處長林文雄指出，由於花蓮大橋通過斷層敏感地質區，採用鋼構方式改建，耐震能力較高，若以花蓮0206地震規模來看，有信心新花蓮大橋完好如初。在施工階段方面，考量交通需求，採半半施工，南下橋梁先於9月底移除，興建完成後，再施作北上橋梁。另在景觀部分，因位於花蓮濕地保護區，夜間設計光雕使用琥珀色，色調比較低，減少對環境的影響。