台東學子暑假下鄉學測量及操作空拍機 月領2.6K
台東偏遠不易留住地政人才，縣府地政處利用暑假首度推出有薪工讀計畫，徵選10位相關科系學生投入職場，未來2個月要跟著師傅上山下海學土地測量及操作空拍機。縣長饒慶鈴今早主持開幕式，勉勵年輕學子增進專業技能，畢業後留在家鄉工作。
台東專校、關山工商、公東高工三校設有建築及土木科，有感於全縣四處地政事務所測量員流動率高又常有缺額，地政處結合三校推出暑期工讀機會，徵選10名學生投入職場，月薪2萬6400元、享勞健保。
今早縣長饒慶鈴主持開訓儀式，贈送包含防曬帽、袖套及水壺的工作禮包給參與工讀的學生。饒慶鈴說，縣內測量製圖職系人員多來自外縣市，縣府及各地政事務所人力缺乏，今年首度提供有薪實習，讓在地學生從書本走到職場，培養在地優秀測量人才，減少青壯年人口外流。
地政處長沈碧恕指出，各地政所幾乎都有人力短缺問題，其中成功徵才最困難，學生就近前往台東、關山、成功、太麻里四處地政所上班，將由專業師傅帶著學生進行土地複丈、建物測量及地籍圖重測等各項業務，累積實作經驗對考照及公職考試都很有幫助，也為地政機關儲備生力軍。
實習學生說，透過工讀可以接觸實際工作內容，也學習操作學校沒有的新儀器，當然也很開心有薪水可領，對於家計不無小補。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言