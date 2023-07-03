台東學子暑假下鄉學測量及操作空拍機 月領2.6K

台東偏遠不易留住地政人才，縣府地政處利用暑假首度推出有薪工讀計畫，徵選10位相關科系學生投入職場，未來2個月要跟著師傅上山下海學土地測量及操作空拍機。縣長饒慶鈴今早主持開幕式，勉勵年輕學子增進專業技能，畢業後留在家鄉工作。

台東專校、關山工商、公東高工三校設有建築及土木科，有感於全縣四處地政事務所測量員流動率高又常有缺額，地政處結合三校推出暑期工讀機會，徵選10名學生投入職場，月薪2萬6400元、享勞健保。

今早縣長饒慶鈴主持開訓儀式，贈送包含防曬帽、袖套及水壺的工作禮包給參與工讀的學生。饒慶鈴說，縣內測量製圖職系人員多來自外縣市，縣府及各地政事務所人力缺乏，今年首度提供有薪實習，讓在地學生從書本走到職場，培養在地優秀測量人才，減少青壯年人口外流。

地政處長沈碧恕指出，各地政所幾乎都有人力短缺問題，其中成功徵才最困難，學生就近前往台東、關山、成功、太麻里四處地政所上班，將由專業師傅帶著學生進行土地複丈、建物測量及地籍圖重測等各項業務，累積實作經驗對考照及公職考試都很有幫助，也為地政機關儲備生力軍。