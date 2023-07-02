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花蓮又見台灣黑熊誤觸陷阱 政府與民間合力救援
花蓮縣卓溪鄉繼5月發現台灣黑熊誤觸陷阱後，今天又傳出一隻84公斤的公熊受困山豬吊陷阱。林務局花蓮林管處獲報後，與花蓮縣政府農業處、野灣野生動物保育協會等組成黑熊救援小組趕往救援，發現黑熊左手掌受傷，健康狀況穩定，後續治療傷口後將擇期野放。
花蓮林管處表示，今天在卓溪鄉一處咖啡園與林班地的交接處，有一隻台灣黑熊被山豬吊陷阱困住，咖啡園主人聽到狗在吠叫，才發現黑熊受困，趕緊通報野灣野生動物保育協會，再轉報林管處、縣府等單位。
縣府農業處指出，初步觀察黑熊左手掌受傷，目前黑熊健康狀況良好，因後續仍需觀察台灣黑熊傷口復原狀況，經評估協調後，將受傷黑熊移轉送到東部救傷中心由野灣野生動物保育協會照養，並擇期野放。
縣府表示，農民防治野生動物破壞農作物不要用獸鋏或山豬吊，建議使用具有電牧器的電圍網，不但防治台灣獼猴，也可阻擋山豬、山羌、台灣黑熊等野生動物入侵農園破壞農作物，未來將持續加強推廣農民使用，且政府按設置面積比例補助資材費4分之3，農民只需負擔4分之1。
在原住民狩獵部分，農業處長陳淑雯指出，近年林務局為防範瀕危物種誤捕，設計改良式獵具提供原住民族獵人或農友換發使用，套索踏板規格直徑小於12公分，以防止黑熊踏入。另改良式獵具踏板可設定壓力值，防止腳掌較小且體重輕幼獸，或小型食肉目動物觸發遭到誤捕，鼓勵有需求的農民或獵人到花蓮林管處或工作站申領換發，避免誤捕黑熊。
縣府表示，若發現野生動物受困，請即刻撥打林務局24小時通報專線0800-000-930，或花蓮縣縣民專線1999，動物就能獲得及時救援。若不慎誤捕或誤傷保育類野生動物，只要立即通報、協助救援，不會被究責。
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