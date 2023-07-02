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台東關山捉泥鰍體驗遭疑虐待動物 鎮長上火線允諾改進

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
關山鎮公所在7月1日至8月13日推出戲水消暑活動，泥鰍被放養在人工水池的方式引來批評。圖／取自關山公所臉書
關山鎮公所在7月1日至8月13日推出戲水消暑活動，泥鰍被放養在人工水池的方式引來批評。圖／取自關山公所臉書

為迎接暑假到來，台東縣關山鎮昨天起推出一系列親子戲水活動，每周六加碼捉泥鰍體驗，不過主辦單位未規畫泥地，把泥鰍放在磁磚舖面水池給大批遊客追逐捕捉，引來虐待動物的批評。關山鎮長彭成豐表示，親水公園即將大改造，將朝設立生態溝方向努力，虛心接受外界批評與指教。

今年夏天，關山鎮公所在親水公園建置6座造型充氣滑水道，現場提供100支水槍免費給小朋友借用，除戲水消暑活動外，還有捉泥鰍和獨木舟體驗活動，活動從7月延續至8月13日。

捉泥鰍體驗昨天登場，主辦單位在人工戲水池放入泥鰍，吸引許多遊客報名，現場歡聲笑語不斷，不過這樣的操作模式透過臉書發布流傳後引來批評。保育人士林耿弘說，泥鰍是底棲型魚類，棲息於河川下游及池沼、田渠等緩流水域的沙泥底質，而導致牠消失的原因之一正是三面光的建築大量增加；若買泥鰍放在磁磚水池中讓親子摸泥鰍，這樣不太妥適，一不小心會有虐待動物的嫌疑。

林耿弘建議，關山鎮公所可以在親水公園營造一處泥鰍復育池，一來可以環境教育，二來又可以讓泥鰍生生不息，寓教於樂，兩全其美。

鎮長彭成豐在臉書回應將檢討改進，他表示，現階段無法營造最適合泥鰍生態的體驗環境，不過關山親水公園正爭取預算進行改造，未來會聆聽專家意見，考慮設置生態溝續辦類似活動。

關山鎮公所在7月1日至8月13日推出戲水消暑活動，周六加碼捉泥鰍體驗，大小朋友樂開懷。圖／取自關山公所臉書
關山鎮公所在7月1日至8月13日推出戲水消暑活動，周六加碼捉泥鰍體驗，大小朋友樂開懷。圖／取自關山公所臉書

親子 獨木舟 台東 魚類

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