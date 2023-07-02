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與那國島考察大首航 鎮長李明哲：蘇澳鎮運送物資最便捷
立法院長游錫堃7月4日將率團從宜蘭蘇澳鎮搭船前往日本與那國島，希望促進台日直航及兩國觀光交流，對此蘇澳鎮長李明哲表示，蘇澳鎮是距離日本與那國島最近的城鎮，未來一旦觀光交流成行，從蘇澳鎮運送物資及提供人力服務都最便捷。
與那國島是日本的「極西之島」，位於日本領土最西側島嶼，與台灣的直航距離比日本還近。全島面積大約等於宜蘭市大，人口不到2000人，由於島上人口的年紀偏高齡化，將來如果要帶動觀光旅遊，包括旅宿餐飲及人力物力等物資提供都必須要有全盤考量。
游錫堃此行帶領觀光考察團人數約百人，包括中央相關部會、宜蘭縣政府、鄉鎮市長與民間觀光業者，除了縣長林姿妙將前往，另有蘇澳鎮議員陳玉萍及國民黨議會黨團書記長林義剛，其中最關切的蘇澳鎮長李明哲非常看重這趟行程代表的意義，期待將來如果能推動觀光直航的話，對於帶動蘇澳鎮觀光發展有很大幫助。
李明哲表示，很多日本人此生必定要去這座「極西之島」，而且既然已經來到這座島嶼旅遊，更可以順道搭船到蘇澳鎮，兩地距離只有100多公里，搭船也不過兩小時左右，在蘇澳鎮住一個晚上品嘗美食與旅遊景點，再回去日本，是一條非常具有觀光旅遊價值航線。
李明哲說，如果開放觀光，勢必吸引民間業者前往投資觀光旅宿業，基於考量人力及物力的供給成本，從蘇澳鎮提供這些協助的距離最近、應該也最划算，對於兩國都有幫助，可以創造雙贏。
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