花蓮知卡宣開放 戲水+5遊戲區

花蓮縣每年夏天最受歡迎的「知卡宣親子戲水園區」昨天啟動，有民眾一大早就到現場守候等進場，也有台北遊客專程載孩子來玩水，統計全天入園近4千人，縣長徐榛蔚邀各縣市民眾夏天到花蓮，除了清涼消暑的戲水活動，還能到各景點體驗大山大海之美。

「知卡宣綠森林親水公園」每年夏天規畫多項清涼刺激的戲水遊具，吸引數10萬人潮；今年推出5大池區，包括衝浪池、幼兒池、兒童池、滑道池及深水池，非常消暑。

暑假來臨又逢高溫，昨天親水設施啟用首日，上午9時才開放，有人提早3個小時排隊，還有台北家長專程開車載孩子來玩水，入園暢玩1整天，今天再北返。

徐榛蔚主持啟動儀式，開幕活動結束後發送100支可愛水槍給小朋友。她說，除了玩水，縣府向花東永續發展基金爭取到7500萬元，在知卡宣公園內設置有機綠姆園、魔法音樂河、荒野冒險島、洄瀾我的家、森活天空樹5個共融遊戲區，也販售在地飲食，且有林蔭休息區，歡迎全國各地民眾到知卡宣享受美好夏日時光。

縣府農業處長陳淑雯說，園區昨天起至8月27日，每天上午9時至下午5時開放，周1及中午休池，現場安排救生員、水道維護員負責安全維護及管理，收費方式，外縣市遊客入園每人50元，縣民、低收入、長輩、孩童、身心障礙者等5類身分出示身分證、健保卡等身分證明文件免費。