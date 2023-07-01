坍方封7年！花蓮銅門一號隧道通車 慕谷慕魚戲水再等等

花蓮縣秀林鄉慕谷慕魚以秀麗景色、清澈溪水聞名，7年前聯外隧道因天災坍塌封山，縣府獲中央全額補助1億6000多萬元復建，今天通車，在地銅門部落正規畫付費接駁方案，呼籲遊客暫勿前往，不過，暑假來臨，許多民眾躍躍於試，部落族人坦言無法可管，盼尊重傳統領域，否則風險自負。

慕谷慕魚生態廊位於秀林鄉銅門村，屬太魯閣族傳統領域，溪水清澈碧綠，還有巨石、原始山林景色，有「小天祥」的美稱。當地銅門電廠的瀧澗冰品，有紅豆、芋頭、花生、鳳梨、檸檬等10種口味，每枝15元，也是熱銷冰品。

銅門一號隧道7年前因大雨坍塌後道路中斷，秀林鄉公所宣布祕境封山，只開放在地民眾及台電人員走溪床便道出入。

花蓮縣府向中央爭取全額補助1億6600多萬元，修建明隧道，改善排水、加固邊坡，今天通車，縣長徐榛蔚與副議長徐雪玉等人剪綵，牽著部落民眾的手一同走入隧道。

銅門一號隧道通車，雖便利在地交通，也讓部落居民憂心遊客湧入，亂象再起。

銅門部落會議主席葉順清說，先前開放時人車多，環境髒亂不說，還曾發生原住民地主被遊客打罵。部落會議決議自主管理，已向縣府申請，朝付費接駁方向規畫。

葉順清說，正撰寫計畫書，擬定護溪、導覽、接駁、如何收費等內容，也會選擇較安全的水域整理親水步道，計畫書完成後，9、10月再開部落會議討論，相關措施上路前呼籲遊客尊重原住民傳統領域，不要前往；此外，部落推動正名，未來將改名「YAYUNG SUYANG（清水溪）」。