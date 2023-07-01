快訊

哭了...一整排「票房神作」下架！Netflix 7月片單IU新片火速上架　這2部熱門韓劇續集來了

佛門大打出手！火爆尼姑摔椅、和尚嗆住持「釘孤隻」

不滿少年遭警射殺！法國大暴動邁第4天 巴黎奧運場館也遭縱火

聽新聞
test
0:00 / 0:00

坍方封7年！花蓮銅門一號隧道通車 慕谷慕魚戲水再等等

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮慕谷慕魚生態廊道因清澈溪水聞名，美景絕倫。本報資料照片
花蓮慕谷慕魚生態廊道因清澈溪水聞名，美景絕倫。本報資料照片

花蓮縣秀林鄉慕谷慕魚以秀麗景色、清澈溪水聞名，7年前聯外隧道因天災坍塌封山，縣府獲中央全額補助1億6000多萬元復建，今天通車，在地銅門部落正規畫付費接駁方案，呼籲遊客暫勿前往，不過，暑假來臨，許多民眾躍躍於試，部落族人坦言無法可管，盼尊重傳統領域，否則風險自負。

慕谷慕魚生態廊位於秀林鄉銅門村，屬太魯閣族傳統領域，溪水清澈碧綠，還有巨石、原始山林景色，有「小天祥」的美稱。當地銅門電廠的瀧澗冰品，有紅豆、芋頭、花生、鳳梨、檸檬等10種口味，每枝15元，也是熱銷冰品。

銅門一號隧道7年前因大雨坍塌後道路中斷，秀林鄉公所宣布祕境封山，只開放在地民眾及台電人員走溪床便道出入。

花蓮縣府向中央爭取全額補助1億6600多萬元，修建明隧道，改善排水、加固邊坡，今天通車，縣長徐榛蔚與副議長徐雪玉等人剪綵，牽著部落民眾的手一同走入隧道。

銅門一號隧道通車，雖便利在地交通，也讓部落居民憂心遊客湧入，亂象再起。

銅門部落會議主席葉順清說，先前開放時人車多，環境髒亂不說，還曾發生原住民地主被遊客打罵。部落會議決議自主管理，已向縣府申請，朝付費接駁方向規畫。

葉順清說，正撰寫計畫書，擬定護溪、導覽、接駁、如何收費等內容，也會選擇較安全的水域整理親水步道，計畫書完成後，9、10月再開部落會議討論，相關措施上路前呼籲遊客尊重原住民傳統領域，不要前往；此外，部落推動正名，未來將改名「YAYUNG SUYANG（清水溪）」。

慕谷慕魚封山期間仍有不少遊客硬闖，4年前端午連假還曾發生溺水意外。葉順清坦言無法可管，已請縣府立公告禁入，僅能柔性勸導尊重族人傳統領域，若遊客不聽勸，風險自負。

花蓮秀林鄉銅門一號隧道7年前因大雨坍方，縣府爭取中央全額補助1億6000多萬元復建，改善排水、道路、護坡等，今天通車。記者王燕華／攝影
花蓮秀林鄉銅門一號隧道7年前因大雨坍方，縣府爭取中央全額補助1億6000多萬元復建，改善排水、道路、護坡等，今天通車。記者王燕華／攝影
花蓮縣秀林鄉銅門一號隧道今天通車，縣長徐榛蔚（前排左四）牽著部落耆老的手，一同走進隧道。記者王燕華／攝影
花蓮縣秀林鄉銅門一號隧道今天通車，縣長徐榛蔚（前排左四）牽著部落耆老的手，一同走進隧道。記者王燕華／攝影
花蓮秀林鄉銅門一號隧道7年前因大雨坍方，縣府爭取中央全額補助1億6000多萬元復建，改善排水、道路、護坡等，今天通車。記者王燕華／攝影
花蓮秀林鄉銅門一號隧道7年前因大雨坍方，縣府爭取中央全額補助1億6000多萬元復建，改善排水、道路、護坡等，今天通車。記者王燕華／攝影
花蓮縣秀林鄉銅門一號隧道今天通車，縣長徐榛蔚（前排左四）、副議長徐雪玉（左五）等人剪彩。記者王燕華／攝影
花蓮縣秀林鄉銅門一號隧道今天通車，縣長徐榛蔚（前排左四）、副議長徐雪玉（左五）等人剪彩。記者王燕華／攝影

慕谷慕魚 花蓮 冰品

延伸閱讀

影／親水季登場 謝國樑暖暖親水公園暢快戲水竟慘摔

老屋變身食尚餐飲空間！花蓮「梅蘢鎮」季節時令海陸燒烤、寵物也能入內

花蓮洄瀾美食專車上路 暑假周六日市區免費接駁

「北環幹線」30日通車 路線橫跨三科技園區

相關新聞

坍方封7年！花蓮銅門一號隧道通車 慕谷慕魚戲水再等等

花蓮縣秀林鄉慕谷慕魚以秀麗景色、清澈溪水聞名，7年前聯外隧道因天災坍塌封山，縣府獲中央全額補助1億6000多萬元復建，今...

基隆網紅景點潮境公園眼鏡蛇出沒 野生、放生還待了解

最近天氣炎熱，有網友在基隆熱門景點潮境公園拍到一隻眼鏡蛇出沒，擔心遊客被咬到，在社群提醒注意。另有網友質疑是否放生團體放...

稻田收割的季節 宜蘭冬山風箏嘉年華今明登場強碰童玩節

宜蘭冬山鄉被譽為「風箏的故鄉」，鄉公所今明2天舉辦風箏嘉年華，為三奇美徑系列活動收尾，有造型風箏、特技風箏秀與風箏DIY...

台東新港區漁會慶祝漁民節 饒慶鈴送4千萬大紅包

台東新港是東海岸主要漁獲基地，以鮪魚、鬼頭刀等漁產著名。百餘漁民今天接受表揚慶祝漁民節，農委會副主委陳添壽以「在地人」身...

影／親水季登場 謝國樑暖暖親水公園暢快戲水竟慘摔

基隆親水季今天起到8月31日在暖暖親水公園舉辦，為期兩個月開放噴水區與戲水池，上午吸引大批小大朋友玩水，享受全身噴水涼的...

花蓮洄瀾美食專車上路 暑假周六日市區免費接駁

花蓮縣府建設處推動公共運輸，暑假期間試辦洄瀾美食專車，今天起到8月20日，每周六、日發車，載遊客從花蓮轉運站出發，前往市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦