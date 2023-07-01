基隆網紅景點潮境公園眼鏡蛇出沒 野生、放生還待了解

最近天氣炎熱，有網友在基隆熱門景點潮境公園拍到一隻眼鏡蛇出沒，擔心遊客被咬到，在社群提醒注意。另有網友質疑是否放生團體放生的。海科館說，因為靠山，園區定期除草或撒石灰，也請民眾如有發現向館方通報處理。

有網友在臉書社群「基隆人日常」貼出影片，是一隻眼鏡蛇，在路燈旁邊出沒，認為如果遊客在草皮拍照，一不小心踩到很危險，因為是毒蛇，可能就直接送醫院了，附近沒看到告示牌，認為應加強告示。

居民則表示，潮境公園在國立海科館旁，周遭一側靠海，一側靠山，夏天到會有蛇出現，但是這麼大超過1公尺的眼鏡蛇不多見，不排除是有放生團體放生的，也有網友發出同樣質疑的聲音。

警方對此表示，是否是有放生團體放生的，會再了解，但也有可能從山坡跑出來的，還要釐清。

海科館秘書室主任陳珮甄指出，海科館附近是潮境公園，周邊都有定期除草並撒石灰，會請工作人員多加留意，加強除草及館區安全，也提醒民眾如有發現，盡量避開且不要干擾攻擊，通報海科館處理。