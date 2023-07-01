台東新港區漁會慶祝漁民節 饒慶鈴送4千萬大紅包

台東新港是東海岸主要漁獲基地，以鮪魚、鬼頭刀等漁產著名。百餘漁民今天接受表揚慶祝漁民節，農委會副主委陳添壽以「在地人」身分頒獎，縣長饒慶鈴也帶來大紅包，允諾將編列4500萬預算支持漁會新建製冰廠，以助漁產品保鮮、保值。

今天是漁民節，為表揚農民辛苦與大海搏鬥精神，成功鎮新港區漁會表揚20噸、15 噸、及10噸以下漁船漁獲量優秀漁民，另針對膠筏一支釣即延繩釣、外港籍漁船主頒發獎金或獎品。此外，感謝15位漁民犧牲作業時間，在海上協助海巡署救人或拖救受困漁船。

農委會副主委陳添壽退休打算移居東部，20年前就在成功鎮置產。陳添壽說，漁民出海捕魚風險高，漁獲欠缺穩定性，政府應該用心照顧農漁民，中央會持續支持漁產品的冷鏈系統。

新港區漁會一年漁獲產值高達3、4億元，現有的製冰廠設備老舊，且被列入危樓，籌畫中的新製冰廠經費高達3.3億。縣長饒慶鈴說，製冰廠中央出7成金額，其餘9千多萬靠地方自籌，製冰設備很重要，漁民的事情一定要幫忙，努力籌措4500萬協助興建。這番話讓一旁的漁會理事長李隆榮開心不已，希望承諾可以實現。議長吳秀華也允諾，將支持縣府預算。