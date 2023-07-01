台東「藝起來我家」前進南迴線 分享大武林家故事

台東縣政府推動藝術下鄉重要活動之一「藝起來我家」庭院分享會，明天將到南迴線大武鄉彩虹公園舉辦，分享大武林家的家族故事。

台東縣政府文化處今天發布新聞稿表示，2023「藝起來我家」庭院分享會，第3場在利吉歡樂結束後，民眾殷殷期盼的第4場訂於2日（星期日），在南迴線大武鄉彩虹村公園舉辦。走進大武社區，彩虹村的繽紛色彩映入眼簾，象徵著陽光與希望，背後也有精彩小故事。

文化處表示，活動於下午4時30分在大武鄉「林大哥」家（大武鄉大武街3號）旁彩虹村公園辦理，從主人家早期家族故事、烘焙事業、再連結到社區趣事，透過樂團「玩樂音樂工作室」，客製歌單搭配豐富表演，用一首又一首經典國台語老歌，把主人家的生活點滴娓娓唱出，如同彩虹牆一般，帶來滿溢的溫暖氛圍。

台東縣長饒慶鈴表示，「藝起來我家」庭院分享會不僅將藝文帶入台東縣大小鄉鎮及村落，也發掘在地故事、重新活絡鄰里間的交流，讓家戶及參與民眾有如加入一場同樂會的美好感受。

饒慶鈴說，未來仍將持續尋找在地的人物、故事，歡迎家中有庭院、有故事的民眾大聲說出來，「讓大家有機會也可以到您家一起抬抬槓、看表演喔。」