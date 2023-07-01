快訊

相親9男都遇奇葩！大齡女氣到「寧可單身」網笑翻：果然都高手

影／郭台銘要併購民眾黨？ 柯文哲：真的嚇到我

平均地權上路！大咖建商喊：我沒對手了！

台東「藝起來我家」前進南迴線 分享大武林家故事

中央社／ 台東縣1日電

台東縣政府推動藝術下鄉重要活動之一「藝起來我家」庭院分享會，明天將到南迴線大武鄉彩虹公園舉辦，分享大武林家的家族故事。

台東縣政府文化處今天發布新聞稿表示，2023「藝起來我家」庭院分享會，第3場在利吉歡樂結束後，民眾殷殷期盼的第4場訂於2日（星期日），在南迴線大武鄉彩虹村公園舉辦。走進大武社區，彩虹村的繽紛色彩映入眼簾，象徵著陽光與希望，背後也有精彩小故事。

文化處表示，活動於下午4時30分在大武鄉「林大哥」家（大武鄉大武街3號）旁彩虹村公園辦理，從主人家早期家族故事、烘焙事業、再連結到社區趣事，透過樂團「玩樂音樂工作室」，客製歌單搭配豐富表演，用一首又一首經典國台語老歌，把主人家的生活點滴娓娓唱出，如同彩虹牆一般，帶來滿溢的溫暖氛圍。

台東縣長饒慶鈴表示，「藝起來我家」庭院分享會不僅將藝文帶入台東縣大小鄉鎮及村落，也發掘在地故事、重新活絡鄰里間的交流，讓家戶及參與民眾有如加入一場同樂會的美好感受。

饒慶鈴說，未來仍將持續尋找在地的人物、故事，歡迎家中有庭院、有故事的民眾大聲說出來，「讓大家有機會也可以到您家一起抬抬槓、看表演喔。」

庭院 南迴線

延伸閱讀

曾被蔡英文批評落漆 台東運動園區泳池今天開放

東縣府首次暑期職場體驗 逾200名學生媒合成功

台東熱氣球嘉年華樂遊桃園館開幕 散發觀光、客家魅力

遭批配合大陸政治起舞 饒慶鈴反擊陳吉仲：民間認為最不適任部會首長

相關新聞

花蓮洄瀾美食專車上路 暑假周六日市區免費接駁

花蓮縣府建設處推動公共運輸，暑假期間試辦洄瀾美食專車，今天起到8月20日，每周六、日發車，載遊客從花蓮轉運站出發，前往市...

遭批2任縣長都蓋不好 台東縣立泳池終於完工

去年蔡英文總統助選曾批台東「泳圖共構」不力，兩任縣長都蓋不好一座游泳池。「台東縣運動園區游泳池」昨完工啟用，新泳池打造兒...

2學生救援老翁 基中尋找無名英雄

八旬邱姓老翁日前車禍，機車壓住他的右腳動彈不得時，國立基隆高中兩位學生合力協助老人拉起機車，老翁寫信到學校感謝學生，校方...

媽祖球領航 台東熱氣球升空

2023國際熱氣球嘉年華昨在台東鹿野高台開幕，在全球獨一無二的媽祖球領航下，HELLO KITTY、柯奇狗狗等22顆熱氣...

防沙灘車死灰復燃 南澳神秘沙灘 今起每天稽查

宜蘭南澳神秘沙灘被列為沙灘車禁止進入區域，中央與地方共10個單位，上月10日起，周六日全天現場守候，迄今未見沙灘車進入，...

羅東藝穗節拚商機 消費99元玩扭蛋抽出商家優惠

宜蘭羅東鎮每年夏天舉辦大型藝文活動「羅東藝穗節」，吸引大量遊客，創造可觀商機，22年來皆會與商家合作。今年同樣與休閒園區...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦