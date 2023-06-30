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品管技術提升 台東稻米達人冠軍賽參賽人數激增

中央社／ 台東縣30日電

栽培管理技術提升，台東縣今年共有123人參加「台灣稻米達人冠軍賽」初審，參賽人數大增，其中有機米比去年增加2.5倍，將角逐進入第2階段評比機會。

農委會台東區農業改良場今天發布新聞稿表示，今年度台東縣「台灣稻米達人冠軍賽」鄉鎮賽初審，共123名農友報名參加，分別為「台灣好米組」85名及「台灣有機米組」38名，有機米組參賽人數較去年度增加2.5倍。通過初審田間檢查的農友，將可進入第2階段外觀性狀及食味評比。

台東農改場表示，鄉鎮賽初審田間檢查的時間為水稻抽穗期 （4至5月間）至黃熟期間，審查植株田間生育狀況，包括整齊度、異品種、病蟲害、充實狀況及合理化施肥情形。

在田間管理部分，除極少數有機米組參賽田區雜草較多，其餘均控制良好；病蟲害防治方面，好米組及有機米組在紋枯病、飛蝨類、螟蟲類防治佳，零星田區有發生穗稻熱病及白葉枯病及椿象類，有機米組參賽田區幾無黑椿象危害，顯示蟲害綜合管理效果極佳。

台東農改場表示指出，這顯示參賽農友在掌握施肥時機及施肥量相當精準，僅少數參賽田區因降雨及水稻生育前期施肥較多，造成葉色偏綠情形。

此外在品種純度部分，台東農改場透露，大多數參賽田區符合率都達8成以上，而在田間管理及病蟲害防治良好下，參賽田區生育整齊度相當高，整體而言，參賽農友栽培技術均達到一定水準。

而在收穫後將進入第2階段評比，台東農改場也提醒農友，要把握稻穀成熟度，過熟易造成胴裂粒、碎粒增加，提早收穫則使未成熟粒提高。收穫後乾燥階段則要注意掌握溫度及時間，避免過快、過強造成胴裂及破損粒提高，使品質下降，影響參賽成績。

台東農改場表示，台灣稻米達人冠軍賽為稻米界盛事，參賽農友通過初審後可繳交稻穀，參加外觀性狀及食味評比，並有機會代表鄉鎮參加全國賽，農友透過數月的努力，爭取個人及鄉鎮榮耀。

台東 農改場 稻米

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